Van stoepkrijt tot ballen: Stichting Lotje zamelt buitenspeelgoed in voor Haagse kinderen tijdens meivakantie

Ballen, skateboards, frisbees, badmintonset, jeu de boules, stoepkrijt, elastiek, springtouw, waterpistolen, vliegers. Al het buitenspeelgoed is welkom bij Stichting Lotje, die speelgoed inzamelt voor kinderen die het niet zo breed hebben thuis.

Voor de meivakantie zamelt Lotje nu spullen in voor vakantieactiviteiten in de stad. Daarbij roept de stichting mensen op die normaal op een kleedje speelgoed verkopen op Koningsdag, dat nu te doneren. ‘Dat kan nu terechtkomen bij kinderen die het goed kunnen gebruiken. Als je wat geeft, komt het altijd goed terecht’, zegt manager Marina Sneijders van Stichting Lotje.

Gezocht: speelgoed en uitdeellocaties

‘We hebben tientallen spullen binnen maar dat mag nog wel omhoog’, zegt Marina enthousiast. Naast dat Stichting Lotje buitenspeelgoed zoekt, zijn ook evenementen nog welkom waar ze het speelgoed uit kunnen delen.

‘Bijvoorbeeld activiteiten in een wijk waar mensen het minder breed hebben. Dan kunnen ze contact met ons opnemen’. Een deel van het speelgoed wordt 3 mei uitgedeeld bij een meerkamp op het Oranjeplein, voor 70 kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Om het speelgoed in te zamelen staan er in zeven wijken bakken bij mensen in de tuin. De inzamelbakken staan in de wijken Ypenburg, Voorburg, Vogelwijk, Benoordenhout, Wateringse Veld, Westbroekpark en Bomenbuurt.

Wie graag wat wil inleveren kan Stichting Lotje via de website een berichtje sturen en krijgt dan het adres waar de bak staat. Tot en met 1 mei wordt er speelgoed ingezameld.

20.000 Haagse kinderen leven in armoede

Eén op de zes Haagse kinderen leeft onder de armoedegrens, dat zijn 20.000 kinderen in Den Haag, zegt Marina. ‘Dat zou niet moeten hoeven. En we kunnen het niet oplossen maar wel de omstandigheden verzachten.’

Daarom doet de stichting van alles voor kinderen. Zo staan er in Den Haag twintig paarse kasten met daarin gedoneerde goederen zoals kleding, schoenen en speelgoed. ‘Mensen die het nodig hebben kunnen kleding uit de kast halen.’

Foto: Marina Sneijders (rechts) en vrijwilligers Mirjam en Ibtissam

In Den Haag is er ook armoede, ook bij je om de hoek. ‘We hebben laatste een kast geopend in het Statenkwartier, want ook daar zit veel verborgen armoede. Zeker door de coronacrisis, waardoor sommige mensen hun baan zijn verloren en hun hypotheek niet meer kunnen betalen.’

Kind slaapt op de grond

Daarnaast werkt Stichting Lotje ook nauw samen met gezinsvoogden. ‘Als die zien dat een gezin iets nodig heeft, dan kunnen ze een aanvraag doen bij ons’, zegt Marina. ‘Zo was er laatst een situatie waarbij een kind op de grond sliep. Toen hebben wij een bed en matras bij mensen thuis geleverd.’

‘Wij hebben een grote achterban met meer dan 3.000 volgens op Facebook. Veel mensen dragen ons een warm hart toe. En als je wat geeft komt het altijd goed terecht.’

