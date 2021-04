Vier mannen opgepakt in Laak na melding over vuurwapen

Op de Capadosestraat zijn maandagavond vier mannen opgepakt. Volgens een getuige had één man bij een auto een vuurwapen laten zien aan de drie anderen. Dat meldt de politie.

Agenten in kogelwerende vesten gingen naar het Laakkwartier om in te grijpen, daarbij trokken agenten hun wapen en richtten die op de mannen.

Twee Hagenaars van 20 en 36, een 21-jarige Rijswijker en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werden aangehouden. Bij die laatste verdachte vond de politie een gaspistool en een patroonhouder in zijn tas. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.