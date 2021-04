Vier mannen opgepakt in Laak na melding over vuurwapen

Zie je een hulpeloos jong vogeltje? Dit is wat je moet doen, en dit vooral niet

Het is voorjaar, bomen worden groen en de zon schijnt, voor jonge vogels hét moment om te leren vliegen. En voor de Dierenambulance Den Haag een periode waarin ze veel bezorgde belletjes krijgen van mensen die een jong vogeltje hebben gevonden. Maar dat is niet nodig, meldt de dierenambulance.

‘Wij adviseren om jonge vogels zoveel mogelijk met rust te laten. Tenzij het diertje gewond is natuurlijk’, zegt Anouk Korporaal van de lokale dierenambulance.

De vogels lijken hulpeloos, maar dat is niet zo, zegt de dierenambulance. ‘Wanneer je een (bijna) kaal vogeltje vindt, is het waarschijnlijk per ongeluk uit het nest gevallen.’

Wat moet je dan doen?

‘Probeer het nest te vinden en plaats het jong terug’, adviseert Korporaal. ‘Mensen denken vaak dat vogels niet meer terugkomen als je hun jongen hebt aangeraakt. Maar vogels zijn niet geurgericht. Ze maken zich wel zorgen als je in de buurt bent, dus neem zo snel mogelijk weer afstand.’

Jonge vogels leren vliegen vanaf de grond. ‘Wanneer de jongen groot genoeg zijn “vliegen” ze uit het nest. Ze landen dan vaak in de buurt van het nest op de grond. Deze volgens zijn (bijna) compleet bevederd. De ouders houden hun jong goed in de gaten en voeren het ook op de grond. Na een aantal dagen zal het vogeltje steeds beter leren vliegen.’

Zit de jonge vogel op een onveilige plek , zoals midden op de weg? Verplaatst hem dan naar een betere plek, het liefst een begroeide plek in de buurt, adviseert Korporaal.

Foto's: Dierenambulance Den Haag

Let wel op als je katten hebt. ‘Zie je de vogel steeds in jouw tuin, probeer dan je katten een paar dagen binnen te houden, zodat de vogel in alle rust kan leren vliegen.’

Wanneer moet je wel de dierenambulance bellen?

Maar niet alle vogels leren vliegen vanaf de grond. ‘Reigers, ooievaars, zwaluwen en roofvogels leren vliegen vanuit hun nest. Wanneer je een van deze vogels op de grond vindt, bel dan het vogelasiel of de dierenambulance voor advies en hulp.’

Voor andere vogels geldt: grijp alleen in als het dier gewond of helemaal doorweekt is, als het nest stuk is en terugzetten niet kan of als het jong al een hele dag niet is gevoerd door de ouders.

