Open vs. dicht: Grote Markt is er klaar voor, teleurstelling bij Museon

‘Absurd’ en ‘wassen ze dan meteen je auto’? Dit vinden jullie van het nieuwe parkeertarief op Schevenigen

Absurd, wat een debielen beleid en wassen ze dan meteen je auto? Het zijn een paar reacties op het verhogen van het parkeertarief op Scheveningen. Als het aan het stadsbestuur ligt wordt parkeren daar in de zomermaanden 10 euro per uur. Nu is dat nog 3,90 euro.

Hiermee hoopt de gemeente dat strandbezoekers vooral met het openbaar vervoer, de fiets of deelscooters of – fietsen naar de kust komen. Het voorstel wordt vandaag besproken in een commissievergadering.

De reacties zijn wisselend, blijkt onder de post op onze Facebookpagina. Duizenden volgers lieten een reactie achter.

‘Alleen rijken mogen naar het strand’

‘Dit is absurd. Je kunt dan beter n taxi nemen. Vooral als je er een tijdje wilt vertoeven. €10.00 per uur. Ze sporen niet’, zegt Marian.

Ferry vreest dat naar het strand gaan iets voor rijke mensen wordt: ‘De gewone man wordt geweerd alleen de rijken mogen nog naar het strand en de boulevard’. En Syl vraagt zich af of de bedrijven en horeca hier wel zo blij mee zijn. ‘Mogen ze straks open, wil niemand meer komen door de parkeertarieven. Wat een debielen beleid.’

Ook Loes ziet het niet zitten: ‘Dan maar een bekeuring van 50 euro, wat een gekken zeg, zijn niet goed bij hun hoofd’.

Tim vraagt zich af: ‘Wassen ze dan meteen je auto?

Waterbedeffect

Ook zijn mensen bang voor het zogeheten ‘waterbedeffect’, waarbij automobilisten gaan parkeren in de wijken waar het goedkoper is, of zelfs gratis.

‘Weer lekker over nagedacht… vergunningsgebied duindorp/ Scheveningen…Westduinweg valt daar niet onder. Vrees dat dit gebied nu gebruikt gaat worden’, zegt Annemarie.

‘Eindelijk parkeren in m’n eigen straat’

Maar er zijn ook mensen blij met de hogere tarieven. ‘Voor de mensen die er wonen kan dit alleen maar fijn zijn! Ik heb zelf in de Renbaanstraat gewoond, als ik uit mijn werk kwam kon ik mijn auto niet meer kwijt, was echt een drama. Vooral als je ook nog 2 hotels in je straat hebt’, aldus Sharona. Ook Kimberley hoopt dat ze nu weer gewoon in haar eigen straat kan parkeren. ‘Zo hè hè ik vind dit goed! Kan ik eindelijk normaal misschien parkeren in mij eigen straat! Want wie gaat er nou staan voor 10 euro per uur.’

Overlast

Het stadsbestuur gaat de tarieven in de zomermaanden verhogen vanwege de overlast. Bewoners klagen elke zomer over de drukte, vorig jaar liep het de spuigaten uit. Daarom heeft de gemeente onlangs een actieplan gepresenteerd, daarin stond ook dat de parkeertarieven omhoog gaan. Maar niet iedereen vindt dit de oplossing. ‘Zo lekker tegenstrijdig allemaal. Beleid is om bezoekers naar Scheveningen te krijgen en op deze manier worden de verkeerde bezoekers geweerd. Iedereen weet dat de overlast niet direct in de parkeerdruk zit maar meer in de bezoekers rondom de haven en boulevard welke alle regels aan de laars lappen. Gevolg van dit soort maatregelen is dat de parkeerdruk in de wijken rondom Scheveningen-bad enorm wordt en de problemen dus alleen maar breder worden en er meer Scheveningers last gaan krijgen. Liever gewoon “actie” rondom Scheveningen bad en haven!’, pleit Wilco. Corine denkt dat er andere oplossingen zijn: Gooi de toegangswegen lekker dicht van juli ten september. Alleen bereikbaar voor gasten met OV.

Gebied Scheveningen-Duindorp

De verlengde venstertijden (vanaf 10.00 uur) gelden in het hele vergunningsgebied Scheveningen-Duindorp. Het gaat volgens de gemeente om het gebied tussen de Strandweg, Adriaan Maasplein, Visafslagweg, Zeesluisweg (tussen de Schokkerweg en de Westduinweg), Schokkerweg, Duinstraat, Badhuisstraat (Badhuisstraat zelf maakt geen deel uit van het gebied), Neptunusstraat, Stevinstraat (deze straat maakt zelf geen deel uit van het gebied), Zwolsestraat (tussen Stevinstraat en Harstenhoekweg), Harstenhoekweg (tussen Zwolsestraat en Groningsestraat), Groningsestraat, Hoornse Hop, Enkhuizensestraat, Alkmaarsestraat, Groningsestraat, Gevers Deynootweg, Zwarte Pad en Strandweg.

LEES OOK: