Haags Dierencentrum is bang voor ‘stilte voor de storm’

De coronacrisis heeft gevolgen voor nagenoeg alles en iedereen. Heel soms zijn die gevolgen positief, maar vaak vooral negatief. Bij het Haags Dierencentrum merken ze op financieel vlak dat er inkomsten zijn misgelopen en zijn er ook minder dieren opgevangen.

Directeur-bestuurder Inge Vercauteren zegt dat het eigenlijk heel goed gaat met het Haags Dierencentrum. Maar er zijn wel een paar dingen aan de hand. ‘Enerzijds zien we dat sinds maart 2020 er aanzienlijk minder zwerfdieren zijn binnengekomen, terwijl aan de andere kant de vraag vanuit de markt om dieren te adopteren extreem groot is. In verhouding hebben we 30 tot 40 procent minder dieren binnengekregen, maar de vraag is juist met 30 tot 40 procent gestegen.

We hebben een heel interessant jaar achter de rug, in alle opzichten. Ook financieel gezien. Dat komt met name doordat de inkomsten die we normaal gesproken hebben vanuit ons pension het afgelopen jaar niet ingevuld zijn. De pensioenverblijven hebben veel leeggestaan omdat bijna niemand op vakantie is gegaan. Die naweeën gaan we zeker voelen.

Stilte voor de storm

Het is nu dus rustig in de opvang, maar Vercauteren denkt dat dit een stilte voor de storm is. ‘We zien dat er relatief weinig dieren binnenkomen en we weten dat de vraag naar huisdieren enorm is. Dus als die vraag wordt ingevuld op een andere manier, dan zullen er zeker situaties ontstaan bij gezinnen die een huisdier hebben aangeschaft in coronatijd en als de wereld weer open is toch besluiten dat het niet in hun leven past. Wij verwachten dat we daardoor binnen nu en afzienbare tijd overvol zullen zitten,’ aldus de directeur van het Haags Dierencentrum.