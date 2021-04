Open vs. dicht: Grote Markt is er klaar voor, teleurstelling bij Museon

Haagse Markt krijgt 3.500 zonnepanelen

De Haagse Markt krijgt zonnepanelen. Daarmee wil de markt de groenste van Europa worden. De zonnepanelen worden vanaf komende maand geïnstalleerd op de daken van de kramen. In november moeten alle 3.500 panelen liggen.

‘Dit is fantastisch nieuws voor Den Haag en voor de markt. Met de opbrengsten van de zonnepanelen willen we meer promotie voor de markt maken, we bieden ondernemers nog meer ondersteuning en we blijven ons inzetten voor drooglooppaden met behoud van het buitengevoel’, zegt Leen Popering van de Stichting Haagse Markt.

Met de zonnepanelen kunnen 400 huishoudens van stroom worden voorzien. Het project kost ongeveer 1,1 miljoen euro. ‘Iedere verkoopunit krijgt een nieuwe groepenkast met een eigen aansluiting’, zegt Sander Noordermeer, de directeur van SolarNRG. De Stichting Haagse Markt levert de zonnestroom aan de gemeente en die levert de energie weer aan de ondernemers.

