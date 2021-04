Open vs. dicht: Grote Markt is er klaar voor, teleurstelling bij Museon

Het is aftellen geblazen tot volgende week woensdag, dan gaan de terrassen open, de avondklok wordt afgeschaft en we kunnen weer winkelen zonder afspraak. Maar niet voor iedereen is het feest. De musea, theaters, sportscholen en pretparken mogen nog niet open. Dat maakte het kabinet dinsdagavond bekend.

Wij spraken Maarten Hinloopen van de Grote Markt en Rob de Winter van het Museon over de versoepelingen.

‘Ik ben positief dat we eindelijk weer wat mogen gaan doen’, zegt Maarten Hinloopen in het radioprogramma Haags Bakkie. ‘Het is ook heel goed voor de mensen die bij ons werken, dat we eindelijk weer gaan doen waar we goed in zijn, en dat is sfeer maken voor de mensen die bij ons op bezoek komen.’

Maar, Hinloopen heeft ook kanttekeningen bij het openingsplan van het kabinet. ‘Dit is voor een klein deel van de horecabedrijven een oplossing, want heel veel ondernemers hebben geen terras.’ Daarnaast begrijpt hij niet dat de terrassen slechts van 12.00 uur tot 18.00 uur open mogen.

‘Dat je niet voor 12.00 uur naar het terras kan, voor een kopje koffie met een krantje, snap ik werkelijk niet.’ Ook de sluitingstijd van 18.00 uur vindt Hinloopen nergens op slaan. ‘Dat ze niet willen dat er tot diep in de nacht zuipfeesten zijn, kan ik me alles bij voorstellen in het kader van de besmettingen’, zegt hij.

‘Maar om 18.00 uur worden mensen weggestuurd van het terras. Vervolgens nemen ze take away of gaan naar de supermarkt, om vervolgens alsnog in een park of op een plein te zitten. Precies wat ze wilden voorkomen. Als het lekker weer is gaan mensen echt niet vier hoog achter weer binnen zitten’, denkt Hinloopen.

Museon hoopt op eind mei

Voor wie het echt nog even doorbijten is, is het Museon. ‘We voelden het al een beetje aankomen, maar het was wel een teleurstelling’, zegt Rob de Winter. Desalniettemin is hij wel blij dat er licht aan het eind van de tunnel is. ‘Ik ben blij dat er weer een opening is gekomen in de maatregelen, dat de reguliere normale dingen weer een beetje begonnen zijn.’

En in de tussentijd? In het Museon zijn ze ‘aan de klus’, zegt De Winter. ‘Er worden nu allemaal dingen gedaan waar we normaal voor moeten puzzelen als het publiek komt. Als je een brandinstallatie gaat vervangen met alle akoestische signalen, dat doe je liever niet als het publiek er is, dan wordt het wel heel spectaculair’, lacht De Winter.

Maar ze kunnen niet blijven klussen. ‘Ik wil dat we zo snel mogelijk weer open kunnen voor ons publiek. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat eind mei gebeuren. We hebben de geweldige expo MUSIC! van Beethoven tot Beyoncé, die publiek nog nauwelijks heeft kunnen bezoeken.’