Vijf jaar cel voor aandeel in fatale ruzie drillrappers op De Pier

De 20-jarige Kevin A. is veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn aandeel in de gewelddadige confrontatie tussen Amsterdamse en Rotterdamse drillrapgroepen bij de Pier in Scheveningen. De rechtbank in Den Haag veroordeelt hem voor het voorbereiden van doodslag, openlijke geweldpleging, vuurwapenbezit, bedreiging en diefstal met geweld, meldt mediapartner Omroep West.

Bij de confrontatie op 10 augustus vorig jaar werd de 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam doodgestoken. Twee Amsterdamse verdachten zitten daarvoor nog in voorarrest. Zij staan later dit jaar voor de rechter.

A. was naar Scheveningen gegaan met een vuurwapen in zijn tas en heeft volgens de rechtbank als eerste geweld gebruikt. Hij pakte een van de Amsterdamse jongens vast en trok hem met kracht naar zich toe. Toen de jongen viel is hij door meerdere personen geslagen en geschopt. Het conflict zou te maken hebben met een ruzie tussen rapper Blacka – een vriend van A. – en de Amsterdammer Tyrece B. (20), die nog voortvluchtig is.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat A. voor de rechter moest verschijnen. Eerder is hij veroordeeld voor vermogens- en geweldsdelicten. Volgens de reclassering is sprake van ‘een zorgelijk patroon van geweldsdelicten, psychische problematiek, zwakbegaafdheid en een hoog recidiverisico’.

