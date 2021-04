Wethouder Robert van Asten over prijsverhoging Scheveningen: ‘Hoort bij totaalpakket van maatregelen’

Cultureel centrum Concordia CC officieel geopend

Het nieuwe culturele centrum Concordia CC is donderdag officieel geopend door wethouder Robert van Asten. Het pand wordt de thuisbasis voor het operagezelschap OPERA2DAY, toneelgroep FIRMA MES en muziekcentrum 1001Nachten. Daarnaast wordt het centrum ook een plek voor theatermakers om zich te ontwikkelen.

Het centrum Concordia CC – de letters CC staan voor cultuurcentrum, co-creatie en cultuurcreatie – opent officieel pas op 1 mei, maar het lintje werd alvast doorgeknipt, zodat de vaste gezelschappen alvast kunnen beginnen met het uitpakken van de verhuisdozen. ‘In Concordia CC gaan straks mooie nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan, dankzij de mooie mix tussen vaste bewoners en mogelijkheden voor makers, podiumkunstenaars, broedplaatsen of gezelschappen om gebruik te maken van de locatie’, aldus wethouder Robert van Asten.

In het gebouw zijn kantoren, een studio, horecagelegenheid en een grote theaterzaal, met driehonderd zitplaatsen. Het pand kent een roemrijke geschiedenis als theater, museum, congreslocatie en een periode als redactie van de Nieuwe Haagsche Courant. In 1995 kocht de gemeente het monumentale pand en deed het dienst als zalencentrum tot het faillissement in 2015.