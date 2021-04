Een dictee van burgemeester Jan van Zanen en een strenge jury: doe mee met de Haagse Taalstrijd

Weet jij hoe je perfect kunt spellen? En heb je een neusje voor Haagse taal? Doe dan vrijdag tussen 9.30 uur en 11.00 uur mee met de Haagse Taalstrijd. Aan burgemeester Jan van Zanen de taak om het dictee voor te lezen. De presentatie ligt in handen van Ivar Lingen van Den Haag FM.

Na lokale dictees in de gemeente Utrecht en Enschede is er nu ook een Haagse editie. Tijdens de Haagse Taalstrijd nemen drie teams het tegen elkaar op voor de titel Haagse Taalhelden 2021. Het eerste team bestaat uit tien Hagenaars, in het tweede team zitten tien raadsleden en het derde team is gevuld met tien ambtenaren.

Doel van het dictee is om de lange, moeilijke zinnen van de gemeente begrijpelijker te maken. Het werkt als volgt: burgemeester Jan van Zanen leest in het dictee vier zinnen voor. Daarna proberen de teams de zinnen duidelijker te maken. Het team met de minste schrijffouten en de beste verbeterde zinnen wint.

Het dictee is online dus jij kan ook meedoen vanuit je luie stoel. Dan maak je ook kans op de publieksprijs. Het evenement wordt vanaf 09.30 uur uitgezonden op Den Haag TV.