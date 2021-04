Het is duidelijk lente: Haagse Bos bezaaid met dit witte bloempje

Wie wel eens in het Haagse Bos komt is het vast opgevallen: op sommige plekken is de bodem bezaaid met een wit bloempje. Een belletje naar boswachter Mark Kras leert dat het de bosanemoon is.

De bloem komt al lang voor in het Haagse bos en heeft een verbinding met de adellijke historie van het bos, vertelt Kras. ‘Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de tuinmannen van het paleis in de 17de of 18de eeuw met de planten in de weer zijn geweest en dat ze toen het bos in ontsnapt zijn. Maar het is een vermoeden, want ik was er niet bij.’

De bosanemoon verspreidt zich met de wortels door het bos. Dat komt omdat het ene plantje aan het andere vast zit. ‘Dat herken je als je sneeuwklokjes of blauwe druifjes in je tuin hebt. Die plant je netjes, maar op een gegeven moment komen ze je grasveld binnen.’ Zo gaat dat ook met de bosanemoon.

Willem III nam hyacint mee uit Engeland

‘April is beste tijd om deze planten te zien. Het zijn soorten die het goed doen als er weinig blad aan de bomen zit. Vandaar dat je ze nu ziet. Ze verdwijnen weer als er meer blad aan de bomen zit.’

De witte bosanemoon bloeit ongeveer tot eind mei, daarna de komt de hyacint en kleurt een deel van het bos paars. ‘Het schijnt dat hyacinten hun oorsprong vinden in de bolletjes die de voorouder van koning Willem-Alexander, koning-stadhouder Willem III, rond 1700 uit Engeland meenam’, schrijft Kras in een blog.

Hoewel het bos nu wit kleurt van de bosanemoon zijn er volgens Kras ook bloemen die minder voorkomen maar er wel zitten als je goed kijkt. ‘Zoals de vingerhelmbloem, dat is een roze plantje waarvan de blaadjes op een soort handje met vingers lijken. Die is soms tussen de bosanemonen te vinden.’ Binnenkort gaat ook de hartbladzonnebloem bloeien.

Aan de waterzijde kan je de gele Slanke Sleutelbloem vinden. ‘Die is ook heel bijzonder voor Nederland, die komt op enkele plekjes langs de kust en het water voor. Die vind je niet zo snel ergens anders.’

Op het pad blijven

Wie door de coronatijd vaker in het bos wandelt gaat meer dingen opvallen. ‘Je maakt een wandelingetje. Eerst is de omgeving nog decor en daarna ga je er op letten. Langzamerhand zie je het bos veranderen.’

Daarom is het volgens Kras ook zo belangrijk om op het pad te blijven, zegt hij nog maar een keer. ‘Net naast dat pad groeien bij bijzondere soorten en sommigen zijn heel klein, die vallen niet zo op maar zijn wel heel bijzonder.

Wiewuwiewu

Op het pad blijven is niet alleen belangrijk voor het behoud van de planten, maar ook voor de rust van de dieren in het bos. Zoals de jonge vosjes en jonge bosuilen die er nu zijn. ‘Daar zie je dat mensen van het pad afstappen. Dus kijk niet alleen omhoog, maar ook naar beneden’, zegt Kras.

Het is dus echt de moeite waard om goed je ogen en oren op te houden in het bos. ‘Dus zet die podcast eens een kwartiertje uit en zet je zintuigen open. Dan ervaar je dat bos beter en hoor je wiewuwiewu of tjiktjaktjiktjak.’

