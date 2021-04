Wethouder Robert van Asten over prijsverhoging Scheveningen: ‘Hoort bij totaalpakket van maatregelen’

‘Bewoners van Scheveningen gaan profiteren van de prijsverhoging.’ Dat zei wethouder Robert van Asten donderdag in de radio-uitzending van Haags Bakkie over het plan om het parkeertarief in de zomermaanden te verhogen van drie euro negentig per uur naar tien euro per uur. ‘We beschermen de Scheveningers met dit hoge uurtarief’, aldus Asten, terwijl een groot deel van de gemeenteraad alles behalve te spreken is over dit plan.

Het plan komt voort uit de parkeeroverlast op Scheveningen vorige zomer. Toen was de badplaats overvol en waren er grote verkeersproblemen, terwijl de parkeergarages nagenoeg leeg waren. Vooral bewoners kregen toen de gevolgen voor de kiezen; zij konden nergens meer parkeren. ‘Mensen komen bijvoorbeeld uit Arnhem voor een fijn dagje Scheveningen en zetten hun auto in woonstraten. Wij willen dat zij gaan parkeren in de parkeergarage’, aldus wethouder Van Asten, die eraan toevoegt dat zij afspraken hebben gemaakt dat de prijzen in de garages niet zullen stijgen.

‘Er zijn alternatieven, zoals Park & Beach’, benadrukt Van Asten. Met Park & Beach kunnen mensen in de stad parkeren en met het openbaar vervoer naar het strand reizen, voor een gereduceerd tarief. ‘We hebben ook gezien dat mensen denken: “We gaan het wel zien en we pakken die boete”. Dus nu hebben we een totaalpakket, met wielklemmen en wegsleepregelingen. Daar hoort ook tien euro per uur parkeren bij’, aldus de wethouder. Waarom zo hoog? Om een signaal te geven. ‘Dit is wat doorklinkt tot in Landgraaf en Arnhem. Zij gaan nu echt niet proberen in een woonstraat te parkeren.’

‘Autohaat’

De gemeenteraad is minder enthousiast over dit plan. Mediapartner Omroep West tekende een paar meningen op. ‘Ik heb het opgezocht en met dit tarief worden we de duurste stad van de wereld’, zei René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. ‘Het stadsbestuur jaagt bezoekers en toeristen de stad uit. Mijn fractie is verbijsterd over zoveel autohaat.’

Ook collegepartij CDA zei geschrokken te zijn van de ‘exorbitante’ tariefsverhoging. Volgens de partij treft het ondernemers, omdat bezoekers weg zullen blijven. ‘Waarom wil het college de maatregel dit jaar al invoeren?’ vroeg CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman zich af. ‘Ondernemers hebben vanwege de coronacrisis al een moeilijk jaar achter de rug en nu wordt het ze nog moeilijker gemaakt.’ PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis noemde de verhoging ‘compleet gestoord’ en vreest voor een waterbedeffect waarbij automobilisten hun auto net buiten het dure parkeergebied zetten.

Waterbed

Over dat mogelijke waterbedeffect moet Van Asten toegeven dat dát altijd een gevaar kan zijn. Wel denk de wethouder dat het wel mee zal vallen. ‘Mensen rijden eerst de parkeergarage voorbij, want ze willen op de boulevard parkeren. Daarna willen ze de parkeergarage in, voor ze ‘het achterland’ gaan proberen.’ De wethouder belooft tegen Den Haag FM dat als er ergens een groot parkeerprobleem gaat ontstaan, de gemeente ingrijpt. ‘Desnoods met hekken.’

De gemeenteraad is niet unaniem negatief, meldt mediapartner Omroep West. D66-fractievoorzitter Dennis Groenewold heeft juist begrip voor de tariefsverhoging. ‘Het is goed dat we de bewoners met deze maatregel tegemoet komen’, zei hij. Volgens hem was vorig jaar de situatie voor bewoners soms onhoudbaar. ‘Het was op sommige momenten zelfs zo druk dat ambulances er niet meer door konden.’ Maar ook Groenewold vindt dat goed in de gaten gehouden moet worden dat er geen waterbedeffect optreedt.

‘Om overlast voor bewoners te laten afnemen zijn drastische maatregelen nodig’, stelde Rick Hoefsloot van de SP. En GroenLinks-fractievertegenwoordiger Ahmed Abushaam vindt het goed om op deze manier parkeren op straat te voorkomen. ‘Het komt ten goede aan de Scheveningers zelf.’ Peter Bos van de Haagse Stadspartij noemt de verhoging een ‘goed signaal’, schrijft Omroep West.