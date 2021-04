Barry, George, Cesar en Rinus benoemd tot ereburgers van Den Haag

De bandleden van Golden Earring krijgen een Gouden Erepenning van de gemeente. Ze ontvangen de hoogste gemeentelijke onderscheiding voor hun grote (inter-)nationale successen vanaf de oprichting van de band in 1961. Daarbij zijn ze ereburgers van de stad. De rockers besloten onlangs abrupt te stoppen vanwege de ziekte van gitarist George Kooymans, bij hem werd de spierziekte ALS geconstateerd.

‘Het ereburgerschap is een mooie waardering voor de Golden Earring. We zijn gestart in de kleine podia in Den Haag. Daarna hebben we vele andere nationale en internationale podia mogen betreden. Den Haag is altijd onze thuisbasis gebleven’, laat manager Rob Gerritsen namens de bandleden weten.

Volgens burgemeester Jan van Zanen krijgen Barry Hay, George Kooymans, Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen de waardering die zijn verdienen. ‘Veel Hagenaars en Hagenezen bewaren warme en persoonlijke herinneringen aan de Golden Earring. Daarom klonk op 11 maart uit veel Haagse ramen het nummer Radar Love.’

Eerder werd bekend dat er in het Zuiderpark een brug wordt vernoemd naar de band.

Bandleden Golden Earring benoemd tot ereburgers Den Haag. https://t.co/L9gNrEi4iN pic.twitter.com/MmYvVOcc3y — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) April 23, 2021

De Gouden Erepenning en het ereburgerschap is voor mensen die iets bijzonders gedaan hebben voor de stad en de Haagse bevolking. Het college van burgemeester en wethouders kan mensen voordragen voor deze prijs. De Gouden Erepenning is voor het laatst uitgereikt aan Johan Remkes in juli 2020 bij zijn afscheid als waarnemend burgemeester van Den Haag.

