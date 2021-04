Blijdschap bij café De Pakschuit: gezonken boot op tijd terug voor openen terrassen

De timing kan niet beter, een paar dagen voordat de terrassen weer open mogen, komt de gezonken terrasboot van café De Pakschuit vrijdagmiddag weer aan op de Dunne Bierkade. Hij is vanochtend om 8 uur te water gegaan in Delft. Eigenaresse Corine Ammerlaan is door het dolle heen: ‘Finally, ik ben heel blij’.

In januari kreeg Corina de schrik van haar leven toen ze zag dat de terrasboot was gezonken. Drie stamgasten vonden het zo erg dat ze een crowdfundingsactie begonnen. Binnen twintig uur was het streefbedrag van 37.500 euro opgehaald.

Corine is blij dat de boot op tijd terug is voordat de terrassen woensdag open mogen. ‘Eerst was het verhaal dat de terrassen 21 april opengingen, dus ik was al bang dat het te laat zou zijn. Maar ze hebben extra vaart gemaakt.’

De gezonken terrasboot van Corine aan de #DunneBierkade komt vandaag weer terug! Net op tijd voor als haar terras woensdag weer open gaat pic.twitter.com/Jz3loZJkW0 — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) April 23, 2021

Schilderen

De boot is nog niet helemaal klaar. ‘We moeten ons eigen gedeelte nog schilderen, dat is beschadigd geraakt door laswerk. In het ergste geval zitten we nog even zonder geschilderd werk.’ Maar dat mag de pret niet drukken woensdag.

LEES OOK: Inzamelingsactie voor gezonken terrasboot geslaagd, eigenaresse overdonderd: ‘Nooit verwacht!’