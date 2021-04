Crowdfunding voor nieuw album Tim Akkerman ruim voor deadline voltooid: ‘Heel gaaf gevoel’

Het streefbedrag van de crowdfundingsactie van Tim Akkerman is al behaald, terwijl de actie nog een krappe twee weken duurt. De zanger had de actie opgezet, om zo zijn nieuwe album te kunnen realiseren. Op moment van schrijven is er al ruim zestienduizend euro opgehaald. ‘Dank aan alle mensen die een donatie hebben gedaan’, zegt hij in Haags Bakkie op Den Haag FM.

De Haagse artiest is druk bezig met zijn nieuwe album Silver Linings. ‘Een plaat maken kost geld’, aldus Akkerman. Die plaat maakt hij ook nog eens in eigen beheer, omdat hij het gevoel heeft zonder platenmaatschappij meer creatieve vrijheid te hebben. ‘Een platenmaatschappij heeft veel vetorecht. Als jij linksaf wil gaan, kunnen zij daar moeite mee hebben. Dat zou ik zonde vinden.’

Daarom zette Akkerman een crowdfundingsactie op, waar mensen geld kunnen doneren in ruil voor een tegenprestatie. ‘Wat ze eigenlijk doen is de plaat van tevoren bestellen’, legt Akkerman uit. Maar mensen die dieper in de buidel willen tasten, krijgen ook meer waar voor hun geld. Bij een donatie van vijftienhonderd euro komt Akkerman bij je thuis koken en optreden voor maximaal tien mensen.

Eerste single

Dat het streefbedrag, van vijftienduizend euro, nu al is bereikt heeft Akkerman te danken aan zijn fans. ‘Ik heb een ongelooflijk dedicated fanbase die het je gunt en in deze tijd toch geld uitgeeft, zodat ik iets kan creëren. Dat voelt zo ongelooflijk bijzonder en fijn’, vertelt Akkerman. ‘Ik ben nog steeds in beeld bij die mensen. Dat is een heel gaaf gevoel.’

De actie loopt nog twaalf dagen. Het geldbedrag kan in die kleine twee weken ver boven het doelbedrag van vijftienduizend euro komen te liggen. ‘Dan kan ik nog meer uit de kast halen dan ik voor ogen hebt’, aldus Tim Akkerman. Zo wil de zanger heel graag met een koor werken bij één specifiek nummer van het album. ‘Met meer geld kan ik ook gastmuzikanten vragen. Ik krijg dan de creatieve mogelijkheid om wat dieper het proces in te gaan.’

De eerste single wordt binnenkort opgenomen en kunnen de fans eind mei verwachten. ‘Het wordt een positief album, een goed-gevoel-album. Ik merkte heel erg bij het schrijven dat ik corona helemaal los heb gelaten. Ik wil er niets van weten. Laten we vooruit kijken en de positieve kanten van dingen belichten. Hart onder de riem. Vuist in de lucht. Wij gaan er voor.’