Kijk mee naar de laatste uitzending van Bingo TV

Meer in

Vanaf 14.00 uur is ‘ballentrekster’ Marion Duijndam samen met haar collega Misha nog één keer te zien tijdens de laatste uitzending van Bingo TV. Na bijna een jaar stopt het programma op Den Haag TV.

Na het uitbreken van de coronacrisis heeft de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) in de Esperantostraat fondsen aangeschreven en sponsors benaderd om te kijken naar een alternatief, omdat de spelletjesmiddagen, themadiners en andere activiteiten waren weggevallen door corona. Zo ontstond Bingo TV. Maar nu er langzaamaan steeds meer activiteiten mogelijk zijn in verzorgingshuizen, heeft de BBD besloten om het programma niet te verlengen.

In de laatste uitzending van Bingo TV wordt door verschillende oud-presentatoren en andere gasten teruggeblikt op de afgelopen uitzendingen. De laatste uitzending is vanaf te zien via onderstaande stream en wordt gepresenteerd door Rudo Slappendel.