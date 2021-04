Spuigasten met Adri Duivesteijn over formatie, toeslagenaffaire en Spuiplein

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag oud-wethouder Adri Duivesteijn (PvdA) te gast over de formatie, de toeslagenaffaire, de versoepelingen van de coronamaatregelen en de toekomst van het Spuiplein.

Informateur Tjeenk Willink heeft koning Willem-Alexander verslag uitgebracht van de stand van zaken in de kabinetsformatie. Over het verloop van het gesprek is niets bekendgemaakt. Hoe kijkt Duivesteijn naar de formatie?

De vertrouwelijke notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire worden maandag openbaar. Dat heeft demissionair premier Rutte bekendgemaakt. Dat de inhoud van de notulen van de ministerraad op straat komt te liggen, is zeer uitzonderlijk. Ze blijven in principe twintig jaar geheim, maar het kabinet kan wel ontheffing verlenen. Maandag is er een extra ministerraad en daarna worden de stukken daadwerkelijk openbaar. Wat vindt de PvdA’er van deze ontwikkelingen?

In 1981 begon de vernieuwing van het Haagse Spuikwartier met het plan van Carel Weeber met als kern een open Spuiplein. Dat plein dreigt nu gereduceerd te worden tot een dorpsplein waar je kan ‘onthaasten en vertragen’ van de dynamiek in de stad. Duivesteijn houdt in Spuigasten een pleidooi voor een Spuiplein dat er voor de hele stad is.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

