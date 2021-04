Terug van weggeweest: Scheveningse vlag wappert weer op vuurtoren

Het heeft een jaar geduurd maar eindelijk heeft Scheveningen z’n vlag terug op de vuurtoren. Na de renovatie van de vuurtoren was de vlaggenmast ineens verdwenen. ‘Het is heel raar dat ie weg is’, zei Scheveningse Roos Padmos eerder.

Vlaggetjesdag, Koningsdag, 4 en 5 mei, het zijn dagen dat de vlag standaard wapperde op de vuurtoren. ‘Het is heel raar dat ie weg is. Zeker als je ziet dat op alle andere vuurtorens in Nederland de vlag niet wegbezuinigd is. Hij hoort er gewoon op’, zei Padmos toen.

Daarom spanden Scheveningers zich in om de vlaggenmast terug te krijgen, met behulp van Stichting Schevenings Steunfonds. Vandaag was het zo ver.