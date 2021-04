The Hague Royals wint weer: Aris Leeuwarden met 61-63 verslagen

The Hague Royals heeft donderdagavond wederom gewonnen. Aris Leeuwarden hoopte het reguliere seizoen nog af te sluiten met een overwinning en een winning streak van twee. Voor rusten wisten de Friezen een kleine voorsprong te bewerkstelligen: 38-36. Anderhalve minuut voor tijd bezorgde Reinder Brandsma Aris een 61-58 voorsprong. Toch ging de zege naar The Hague Royals. Deividas Kumelis, oud-speler van Aris, maakte met een prachtige driepunter gelijk. Met nog drie seconden op de klok tekende Eric Kibi met een buzzer beater voor 61-63 en daarmee de zesde zege van The Hague Royals.

Het begin was overduidelijk voor de bezoekers uit Den Haag die werkelijk als een komeet uit de startblokken vlogen. Aan de hand van Tim Troussel (goed voor 22 punten) strafte de geel-groene iedere Friese fout af en liepen halverwege het eerste kwart weg naar 4-16. Geen vuiltje aan de Haagse lucht zou je zeggen maar aan de hand van Chad Frazier slopen de Friezen weer stapje voor stapje dichterbij door een 13-0 te plaatsen zodat uiteindelijk het eerste kwart alsnog in Fries voordeel werd beslecht: 23-20.

De boomlange Griekse center in Friese dienst, Giannis Dimakopoulos, start het tweede kwart met een jump shotje wat zorgt voor een verschil van 5 voor de mannen uit Leeuwarden: 25-20. Het is Casey Lopes die de Hagenaren in het spoor houdt met een driepunter. Het verschil blijft dan hangen tussen de 6 en 8 punten totdat Tim Troussel weer een bommetje raak schiet: 36-33. Casey Lopes zorgt dan voor de gelijkmaker met een and-one maar weer is het Frazier die de mannen uit de hofstad een gevoelige tik geeft zodat de thee genuttigd kan gaan worden met een achterstand van (slechts) twee punten: 38-36.

Foutenfestival

De Haagse ploeg komt dan agressiever uit de kleedkamer en begint het derde kwart furieus. Piotr Pandura, de goedlachse Pool in Haagse dienst, zet onmiddellijk de gelijkmaker op het bord en herhaalt dat nogmaals als Aris Leeuwarden weer dreigt weg te lopen: 43-43. Een 8-0 run voor de Hagenaren zorgt voor een comfortabele voorsprong: 43-51. Helaas scoren de Hagenaren de laatste twee minuten niet meer en geven de kans aan de Fiezen om weer de aansluiting te vinden: 47-51.

Het vierde kwart is het weer stuivertje wisselen geblazen in dit vermakelijke foutenfestival en is de stand halverwege: 54-56. Als Reinder Brandsma voor de Friezen zijn lay-up vervolgens door het Haagse netje laat glijden met nog anderhalve minuut op de klok lijkt het kwartje dan alsnog de Friese kant op te vallen: 61-58. Maar zoals zo vaak dit seizoen, staat ook nu weer de onbetwiste floorleader op aan Haagse zijde – Deividas Kumelis – en vuurt een rake driepunter af om de stand gelijk te trekken: 61-61. Hoe jammer blijft het dat de zaal in Friesland weer geheel leeg is. Eenieder gaat er eigenlijk voor zitten daar overtime voor de hand liggend is. De bal komt echter met nog drie seconden op de klok in handen van de absolute rebound held aan Haagse zijde Eric Kibi die in de zoemer de bal in het Friese netje laat glijden en de zesde zege voor The Hague Royals in de boeken schiet.

Bekercompetitie

Aanstaande zaterdag om 16.00 uur treffen beide ploegen elkaar weer als de bekercompetitie van start gaat. Dit keer in het Haagse Zuiderpark waar de mannen van Bert Samson de kans krijgen om in de bekercompetitie Aris Leeuwarden direct uit te schakelen.