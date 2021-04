Jamie krijgt geen overheidssteun tijdens coronacrisis en is ten einde raad: ‘Dit kan niet de bedoeling zijn’

Het was dé droom van Jamie Barendrecht om een eigen boulderhal te openen. Toen die droom realiteit begon te worden en in januari 2020 de klimmuren op hun plek werden gezet, had hij nooit kunnen voorzien wat voor een schade de coronacrisis aan zou brengen. Nu is de hal in verband met de coronamaatregelen gesloten en krijgt Jamie geen steun van de overheid. ‘Iemand moet bereid zijn om te gaan kijken naar de individuele gevallen, die anders kapot gaan.’

Boulderen is praktisch gezien klimmen, maar dan zonder gebruik te maken van een touw of zekering. De muren zijn niet hoog, ongeveer vier meter, en onder aan de muur ligt een zachte vloer om op terug te vallen. ‘Het is een krachtige, meer explosievere tak van de klimsport’, legt Jamie Barendrecht uit. Al van kinds af aan is hij bezig met klimmen en klauteren, zijn oude gymdocent praat er volgens Jamie nog steeds over.

Een eigen boulderhal openen was als een jongensdroom die uitkwam. ‘Omdat klimmen supervet is. Het is voor mij belangrijk met je passie bezig te zijn. Ik kan niet ergens werken enkel voor het geld’, vertelt Jamie. Maar een eigen boulderhal openen gaat niet over één nacht ijs. De hal moet zes meter hoog en goed bereikbaar zijn. Drie jaar geleden begon Jamie Barendrecht al met zoeken naar de ideale locatie, die hij vond in de voormalige RAC-hallen.

In juni 2019 schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel, in januari 2020 werden de klimmuren geplaatst. Toen de eerste berichten over het coronavirus in de kranten verschenen, dacht de klimfanaat net als vele Nederlanders: ‘Het waait wel over’. Van een Italiaanse kennis kreeg hij de eerste verontrustende berichten uit Italië. ‘Toen werd het langzaamaan steeds serieuzer.’

1 augustus, na het uitzitten van de eerste lockdown, opende de deuren van Boulderhal Walhalla. ‘Ik was wel heel blij. In de zomer dachten we allemaal: het is wel klaar. In de hal ging het ook heel goed. We hebben een vliegende start gehad.’ Die vlucht duurde tot 14 december. Toen veranderde Jamie’s droom in een nachtmerrie.

‘One-size-fits-all-pakket’

Als Jamie Barendrecht probeert uit te rekenen op hoeveel steun hij van de overheid kan rekenen, laat de calculator het bedrag nul euro zien. ‘Er zijn heel veel bedrijven wel goed geholpen zijn en het is geweldig dat Nederland zich zo inzet, er zijn ook landen waar niets gebeurt’, wil Jamie voorop stellen. ‘Maar ik krijg ondertussen niets.’

Volgens de klimhaleigenaar komt dat omdat er niet wordt gekeken naar individuele gevallen. ‘De overheid heeft geprobeerd een one-size-fits-all-pakket te maken, maar vijftien procent van de bedrijven valt buiten die voorwaarden.’ Zo wordt er gekeken naar de omzet in de eerste maanden na inschrijving bij de Kamer van Koophandel. ‘Toen waren wij geen omzet aan het draaien, toen waren we aan het investeren. Duizenden euro’s. De rekensom is niet fair.’

‘Het is mijn leven. Het raakt mij echt. Dit kan niet de bedoeling zijn’

Er komt een startersregeling, maar zelfs daar valt de onderneming van Jamie buiten. ‘Ik wil het niet te technisch maken, maar dat komt omdat wij dan weer te vroeg zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.’

Jamie valt tussen wal en schip en is ten einde raad. ‘Ik wil een oproep doen aan alle mensen die hier over te zeggen hebben. Om maatwerk te leveren. Iemand zei tegen mij: “Weet je niet hoeveel werk dat is?”. Maar dat interesseert mij geen ene fluit. Het is mijn leven. Het raakt mij echt’, vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd. ‘Het is meer dan mijn droom. En niet alleen van mij, ook van mijn zoontje.’

In het allerzwartste scenario komen Jamie en zijn kind op straat te staan. ‘Dat is wel het gevolg met een beetje pech. Totaal buiten mijn schuld om. Er moet iemand bereid zijn om te gaan kijken naar de individuele gevallen, die anders kapot gaan. Dit kan niet de bedoeling zijn.’