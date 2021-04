Marcel Verreck: ‘Ik heb het vaak over ADO, maar vooral omdat ik het nu nog over ADO kán hebben’

Degradatie ADO nagenoeg onafwendbaar na pijnlijke nederlaag tegen Fortuna: 0-3

Handhaving lijkt zondagmiddag een onmogelijke opgave geworden voor ADO Den Haag. Door een 0-3 nederlaag tegen Fortuna Sittard in de aanwezigheid van 939 thuissupporters, is zelfs plek zestien, die recht geeft op nacompetitie, amper meer binnen handbereik, schrijft mediapartner Omroep West.

‘Dit is het begin van de ommekeer’, zei Gianni Zuiverloon twee weken terug na het 0-0 gelijkspel tegen Vitesse. Toch leek voetbal in de daaropvolgende dagen bijzaak in Den Haag. Na een onrustige week, waarin de op handen zijnde deal tussen United Vansen en het Amerikaanse World Soccer Holding onderwerp van gesprek was en ADO donderdag ook nog tegen haar eigen grootaandeelhouder in de rechtbank zat, moest de focus zondagmiddag op Fortuna Sittard.

Door de 3-1 winst van concurrent FC Emmen op Heracles Almelo, was winnen de enige optie voor de ploeg van Ruud Brood. Met Juan Familio-Castillo in de basis, die de geschorste Shaquille Pinas verving, zocht de thuisploeg de aanval. Toch waren het de Limburgers die via Zian Flemming op voorsprong kwamen.

Combineren in de Haagse zestien

ADO leek tijdens het aanvallen de verdediging te vergeten, waardoor Fortuna eenvoudig kon combineren in de Haagse zestien. Middenvelder Flemming kroonde zichzelf om tot eindstation door de bal vogelvrij achter Martin Fraisl te schieten.

Bij Fortuna stond Piet Velthuizen op doel. De 34-jarige doelman viel een aantal weken terug tijdens zijn rentree tegen FC Groningen nog geblesseerd uit, maar voorkwam op slag van rust tot twee keer toe dat ADO op gelijke hoogte kwam. Zowel op een inzet van Marko Vejinovic als Gianni Zuiverloon stond de keeper zijn mannetje.

Zuiverloon met een duur slippertje

Ook doelman Martin Fraisl moest in de eerste helft nog tot het uiterste gaan op een inzet van Sebastian Polter. Met zijn vingertoppen tikte de Oostenrijker een kopbal op de paal.

Amper twee minuten na rust zorgde Zuiverloon voor een flinke streep door de rekening. Een slippertje over de middenlijn zorgde ervoor dat de bal bij Flemming kwam die rustig het overzicht hield. Polter verdubbelde de voorsprong, waarmee het lot voor ADO al leek beslist. Tekie deed nog een duit in het zakje door na een rush over het hele veld de 0-3 binnen te schieten.

Degradatie tegen Feyenoord?

In tegenstelling tot de eerste helft kon ADO geen moment gevaar stichten, waardoor het opnieuw met lege handen van het veld stapte. Dit seizoen werd nog geen eredivisiewedstrijd in eigen huis gewonnen.

Het gat met FC Emmen op plek zestien bedraagt nu acht punten, waardoor ADO volgende week kan degraderen. Als ADO verliest van Feyenoord en FC Emmen wint van Ajax, kan ADO alleen op basis van het doelsaldo nog op gelijke hoogte komen met Willem II. ADO zou dan na dertien seizoenen degraderen uit de eredivisie. Uiterlijk maandag hoort Mo Hamdi of ADO de rechtszaak tegen grootaandeelhouder UVS wint.