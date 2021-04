Jamie krijgt geen overheidssteun tijdens coronacrisis en is ten einde raad: ‘Dit kan niet de bedoeling zijn’

Dit deel van Groen van Prinstererlaan gaat dicht voor werkzaamheden

Een deel van de Groen van Prinstererlaan krijgt een flinke opknapbeurt. De werkzaamheden beginnen komende maandag en duren tot 7 juli.

Het gaat om het stuk straat tussen de Monseigneur Nolenslaan en de Laan van Meerdervoort, op de rijbaan richting de Laan van Meedervoort, aldus de gemeente.

Het asfalt wordt vervangen, de middenberm breder gemaakt en parkeervakken bestraat. Ook de stoep tussen de Treublaan en de Laan van Meedervoort wordt bestraat. De werkzaamheden worden gedaan tussen 7.00 uur en 16.00 uur. De gemeente waarschuwt voor geluidsoverlast tijdens het weghalen van het oude asfalt.

Later krijgt de andere rijbaan nieuw asfalt. In de herfst worden in de middenberm nieuwe bomen geplant en gras gezaaid.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn de parkeerplekken niet beschikbaar. De parkeerplekken langs de Groen van Prinstererlaan zijn tijdelijk dicht.

De gemeente vraagt bewoners alleen in de parkeervakken te parkeren, zodat de hulpdiensten er goed door kunnen om bewoners te kunnen bereiken.

De inritten van de parkeergarage en parkeerterreinen bij de flats blijven bereikbaar. Wie een gehandicaptenparkeerplaats heeft krijgt een tijdelijke parkeerplaats (op kenteken) aangeboden door de gemeente. Inwoners kunnen daarvoor contact opnemen met de omgevingsmanager, meldt de gemeente.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer vanaf de kruising Monseigneur Nolenslaan-Mozartlaan via de linker rijbaan (oneven zijde) door naar de Laan van Meedervoort. Wie vanaf de Laan van Meerdervoort of het De Savornin Lohmanplein komt kan niet de Groen van Prinstererlaan inrijden. Automobilisten kunnen omrijden via de Laan van Meerdervoort, Thorbeckelaan en Alberdastraat.