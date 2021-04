Eefje de Visser en Ivyvox in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Eefje de Visser en Ivyvox (foto).

Eefje de Visser won afgelopen jaar alle prijzen met haar album ‘Bitterzoet’, maar gaat niet op haar lauweren rusten, want komt dit weekend gewoon met een gloednieuwe single. Die hoor je zondagavond op je lokale radio net als Ivyvox. De Haagse punkrockers van Ivyvox zijn in een jaar tijd aan hun tweede single toe, ondertussen heeft de jonge band jammer genoeg nog nauwelijks live kunnen spelen.

Meer nieuwe muziek is er van Jett Rebel, Jorja Smith, Wies, Douwe Bob, Yola, Dinosaur Jr, Field Music, Little Simz en de tachtig-jarige Tom Jones. Tevens aandacht voor de deze week overleden rapper Shock G, van de nineties-p-funk-crew Digital Underground.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).