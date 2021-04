Laat je voorlezen in Het Woordenrijk

Zondag kun je je vanaf 20 uur weer laten voorlezen op Den Haag FM. Met dichters en schrijvers uit Den Haag en omstreken. Zoals een klassieker van Harry Zevenbergen die in 2012 al dichtte over thuis vakantie vieren:

Last minute Schilderswijk [fragment]

Last Minute Schilderswijk, all inclusive

vakantie thuis punt NL

geen gesleep met koffers

nergens zijn de chalets zo goedkoop, mijn eigen kast

mijn eigen boeken, ik zou precies kunnen weten waar alles ligt

zonder plattegrond slenter ik via de Hoefkade

over het Schenkviaduct, langs het Malieveld

richting de fonteinen van Vaillant

voor mij geen Trevi, Pont Neuf, Empire State

iedereen met een beetje avonturiersgeest blijft thuis

Vakantie of geen vakantie, thuis in Den Haag blijven is natuurlijk nooit een straf. Ook dichter Edith de Gilde bezingt in haar voordrachten onze stad en Karim Ellouta (alias BenzoKarim) kan in zijn gedicht niet wachten tot de straten van Den Haag zich weer vullen. Daarnaast doet Alexander Franken werk van collega-dichter Hoss Wilstra, krijg je een boekentip van Boekencurator Corina Maduro. Journalist Geraldina Metselaar treurt om de kunsten die al een jaar in de knel zitten en violist Marike Verheul dicht over de Avondklok vlak voordat die verdwijnt. Van Kristel Snellen hoor je zowel een kort verhaal als een lied en Anne-Tjerk Mante interviewt de Haagse straatdichter Sjaak Kroes. Tel daarbij mooie muziek van Tess Merlot, Rick de Leeuw, Bram Vermeulen en Conny Stuart op en je hebt een uur luistergenot.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk wordt samengesteld en gepresenteerd door Ricco van Nierop.