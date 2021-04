Marcel Verreck: ‘Ik heb het vaak over ADO, maar vooral omdat ik het nu nog over ADO kán hebben’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij ADO Den Haag.

‘De redding van dit brosse bolwerk moet nu weer van de Amerikanen komen, dus wie weet spelen ze over een paar jaar in de Super League. Natuurlijk niet! Dit is een gevalletje faillissement opkoop, voor een paar miljoen heb je een clubje, cultuurbewakers lozen, beste spelers, ja alles is relatief, dus er zijn altijd beste spelers, de deur uitdoen, er nog wat schulden bijhangen, en binnen de kortste keren mogen de ADO-supporters een andere hobby gaan zoeken, wordt het stadion omgebouwd tot vaccinatie-locatie en zal de gemeente, dus wij, de financiële rotzooi mogen opruimen. Waarschijnlijk door het optrekken van de parkeertarieven tot Scheveningse hoogten. Want voor ons is het emotie, voor de Amerikanen is het handel.’