Oud-wethouder Duivesteijn kraakt plannen voor Spuiplein: ‘Het is tuttig, het wordt een dorpsplein’

Oud-wethouder Adri Duivesteijn (PvdA) heeft geen goed woord over voor de plannen voor het Spuiplein. De schetsen van het plein naast het stadhuis, voor de deuren van het nieuwe cultuurcomplex Amare, doet volgens hem lijken op ‘een dorpsplein’. De oud-wethouder kraakt in Spuigasten de plannen van het huidige stadsbestuur: ‘Dan heb je niet door welke importantie het Spuiplein voor de stad zou moeten hebben.’

De locatie gaat hem aan het hart. Hij staat aan de wieg van de bouw van het stadhuis dat ruim 25 jaar geleden is opgeleverd. De bedoeling van het stadhuis is altijd geweest om een plaats te maken voor iedereen in de stad. ‘Niet voor de elite, niet voor de mensen op het zand of op het veen, maar voor en van iedereen’, zegt Duivesteijn.

In die tijd stelt men ook vast dat het Spuiplein een gebied zou moeten worden van en voor iedereen. ‘En dan denk ik: hoe is het mogelijk? Veertig jaar lang hebben gemeentebesturen hier in Den Haag ervoor gezorgd dat er een plein kwam wat de kracht heeft van het Damrak. Als je het Damrak voor ogen neemt: je hebt het paleis, het oorlogsmonument en de tram die daar door het midden rijdt – het is een vergelijkbare setting’, legt Duivesteijn uit. Rondom het Spuiplein begeven zich namelijk het stadhuis, de bibliotheek, cultuurcomplex Amare, Theater aan het Spui, het Filmhuis, de Nieuwe Kerk en de bioscoop Pathé. ‘Daar kan dus een fantastische culturele programmering buiten plaatsvinden.’

‘Schokkend’

Maar in de huidige plannen ziet Duivesteijn dat niet gebeuren. ‘En wat gaan we doen? Je maakt een dorpsplein! We gaan het tuttig maken, we gaan het klein maken. Dan heb je niet door welke importantie het Spuiplein voor de stad zou moeten hebben. Dus ik vond het schokkend eigenlijk.’

Eerder deze maand zijn de plannen voor het nieuwe Spuiplein gepresenteerd. Het moet een fijne plek worden om te verblijven, met groen, water, zitjes, bankjes en plekken voor kleine evenementen. Er is een eerste ontwerp gemaakt, dat de basis is voor het definitieve ontwerp dat na de zomer bekend moet zijn.

Volgens Duivesteijn moet het stadsbestuur de plannen zo snel mogelijk laten verdwijnen of in elk geval er nog eerst goed over nadenken.