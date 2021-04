35 lintjes uitgedeeld in Den Haag: dit zijn de gelukkigen

Maar liefst 35 Hagenaars hebben vandaag een Koninklijke onderscheiding gekregen voor hun inzet voor de samenleving. In de trouwzaal van het Oude Stadhuis kregen de inwoners hun lintje van burgemeester Jan van Zanen. ‘Als burgemeester ben ik trots op de vele inwoners van Den Haag die zich op een bijzondere manier inzetten voor onze stad en de samenleving.’



Er zijn drie soorten lintjes opgespeld: de Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dit zijn de gelukkigen uit Den Haag:

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw M.T.G.E. van Delft

Conservator gedrukte Oude Drukken van voor 1800.

Mevrouw E.J.M. Mulock Houwer-Bunnik

Vicevoorzitter van het Residentie Orkest Den Haag

Mede initiatiefnemer voor behoud en voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Oranjehotel.

Voorzitter van de SVB Pensioen- en uitkeringsraad, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorloggetroffenen

Voorzitter van het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven

Lid van de Voortgangscommissie Curaçao

De heer G.N. Roes

Werkzaam bij de Raad van State, als staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling Advisering.

Reserveofficier en adviseur bij het Commando Koninklijke Marechaussee en bestuurslid van de Vereniging van Officieren Koninklijke Marechaussee

Functionaris bij de Beleidsacademie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bij en mede-initiatiefnemer en medeoprichter van de Academie voor Wetgeving

Lid van het tuchtcollege bij de Raad voor het Interimmanagement

Bestuurslid van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingskwaliteit

Voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het RKD. Rijksdienst voor Kunstgeschiedenis.

De heer F.W. Zwart

Directeur collecties van het Nederlands Muziek Instituut

Voorzitter van de Henk Badings Stichting te ‘s-Gravenhage

Voorzitter van en vrijwilliger bij de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici

Voorzitter van de Konrad Boehmer Stichting te Nootdorp

Lid van het raad van bestuur van de stichting Stiftung Willem Mengelberg te Zwitserland.

Organist en bestuurslid van het Haags Orgel Kontakt

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw C.M.V. Arends

Specialist ouderengeneeskunde

Auteur van de publicatie ‘Aangeklaagd voor euthanasie’

Auteur en illustrator van kinderboeken

Mantelzorger

Mevrouw E.D. Bergansius

Voorzitter van de Asociación Hispanica, een Nederlands Spaanse vereniging te Den Haag

Voorzitter van de Union of Iberian and Ibero-American Associations of Benelux

Mevrouw P.A.M. Brekelmans-Zwinkels

Initiator/voorzitter van en vrijwilliger bij het The Hungry Mind

Initiator/voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh

De heer P.H. Franchimon

Vrijwilliger bij de Haagse Vrijwillige Reddings Brigade HVRB

Commandant van het Erepeloton Waalsdorp, onderdeel van de Stichting Erepeloton Waalsdorp

De heer drs. M.M. Frequin

Buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lid van de redactie-adviesraad van Publiek Denken

Bestuurslid en voorzitter van de Stichting tot Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voorzitter van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM)

Lid van de Adviescommissie Nederland van het Kansfonds

Lid van de raad van toezicht van de Stichting Internet Domeinnamen (SIDN)

(Gast)docent in diverse leergangen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, bij Intercoach en bij diverse universiteiten

Voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting De Haagse Scholen voor openbaar basisonderwijs en speciaal onderwijs te Den Haag

Auteur van de boeken ‘Tegenspraak graag’, Met ministers op de tandem’ en ‘Ja Minister-Nee Minister’

De heer H.B. Griffioen

Voorzitter en penningmeester van de Scoutinggroep Ferguson en vertrouwenspersoon

Bestuurslid van de Protestantse Wijkgemeente

Voorzitter van de Scouting Regio Den Haag

President en penningmeester van de Lionsclub Pleiades

Vrijwilliger bij de Stichting voor Stad en Kerk (STEK)

Chauffeur voor de Wijkbus Segbroek

De heer P.T.W.M. Hordijk

Voorzitter van de Nederlandse IJsdansclub

Bestuurslid van het sectiebestuur Kunstrijden van de KNSB

Penningmeester, secretaris van de Politiebond ANPV, afdeling Haaglanden

Bestuurslid Facilitaire zaken van de Haagse Hockey- en Cricketclub HDS

Bestuurslid, secretaris van de Joan Haanappel Stichting

Lid van de Ondernemingsraad van Politie Eenheid Den Haag

Lid van de commissie HRM/Veilig en Gezond Werken VGW

De heer G.J. Kleinrensink

Hoogleraar Anatomie/hoofd afdeling Neurowetenschappen-Anatomie Erasmus MC

Vrijwilliger bij de Voedselbank Zoetermeer

Mevrouw T.E.M. van Loon

Medeoprichter en voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Regentenkamer te ‘s-Gravenhage

De heer C.D.A. Ruijgrok

Medeoprichter en voorzitter van de Stichting Zeldzame Ziekten Fonds Den Haag

Penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Culturele Vrienden van de St.-Jacobus de Meerdere te ’s Gravenhage

Penningmeester van de Stichting Haegsche Tijd

De heer L.F. Schepman

Bestuurslid en voorzitter van het Spuitheater te Den Haag

Vrijwilliger en voorzitter van de vereniging ‘Vrienden van het KunstMuseum’

Vrijwilliger, bestuurslid en medeoprichter van de stichting ‘BedTime Stories’

Mevrouw X. Xie

Coördinator van de Parlementaire studiereis naar China

Diverse activiteiten voor de Chinese gemeenschap in Nederland

Lid van het activiteitencomité WTC Club Rotterdam

Medeoprichter en vicevoorzitter van de Stichting European Investment

Council (EIC)

Council (EIC) Oprichter en voorzitter Stichting Dutch Chinese Young Entrepreneurs (DCYE)

Vrijwilliger bij de Nieuwe of literaire sociëteit de Witte

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer P.A. ten Brummeler

Vrijwilliger bij Jongerenvereniging YMCA-Eskamp

De heer T. van Dijk

Vicevoorzitter en voorzitter van de Bewonersorganisatie Havenkwartier Scheveningen en de buurtcommissie Vissenbuurt en Geuzenwijk

Secretaris en lid van de Lionsclub Den Haag/Scheveningen

Voorzitter van de stichting Initiatief op Scheveningen

Mevrouw L.M. Eijmers-Heijndijk

Vrijwilliger bij het woonzorgpark Het Westerhonk te Monster van de Stichting ’s Heeren Loo

Pleegouder

De heer M.A. Di Giorgi

Opstapper bij de KNRM

Plaatsvervangend schipper bij de KNRM

De heer W.H. Giel

Vrijwilliger bij het Haagse Studenten Schutters Korps Pro Libertate

Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Exercitiepeloton 48

Vrijwilliger bij de re-enactmentvereniging Napoleontische Cavalerie

Vrijwilliger bij de Vereniging Erepeloton Waalsdorp

Vrijwilliger bij de Stichting Herdenking 15 augustus 1945

De heer A.W. Jehee

Organisator van de Sinterklaasintocht in de gemeente Leidschendam-Voorburg

Oprichter en voorzitter van de Stichting Sinterklaas Evenementen

De heer C.A.L. Kemper

Mantelzorger

Vrijwilliger bij de Buurtcommissie Transvaal te Den Haag.

Vrijwilliger bij het ouderencomplex in de Scheepersstraat van de Woningcorporatie Staedion te Den Haag

Vrijwilliger bij en bestuurslid van welzijnsorganisatie Zebra Welzijn te Den Haag.

Vrijwilliger bij het Juliana Plaza te Den Haag

Mevrouw C.H. Kool-Compter

Vrijwilliger bij en bestuurslid van de jongerenvereniging YMCA Escamp

Mw. Y.G. Korteweg-Kuiper

Bestuurslid van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet te ‘s-Gravenhage

Vrijwilliger bij de stichting Humanitas te ‘s-Gravenhage

Vrijwilliger bij het Aandachtscentrum (Vereniging Oecumenisch Centrum voor Informatie en Ontmoeting) te ‘s-Gravenhage

Mevrouw G.H. Parlevliet

Coördinator van de personeelsvereniging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vrijwilliger bij The Hague Road Runners Club

Vrijwilliger bij de Triatlonvereniging Leidschendam

Vrijwilliger bij de Gymnastiekvereniging Leidschendam

Mevrouw A.J. van Ravenhorst-Veentjer

Bestuurslid/secretaris van en vrijwilliger bij de jeugd- en jongerenvereniging YMCA Escamp

Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Haagse Politie Sport Vereniging, afdeling badminton en basketbal

Mevrouw G.F. Rijkschroeff-van Krimpen

Vrijwilliger bij de Stichting Pelita te Oegstgeest

Vrijwilliger bij de Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië (Halin) te Den Haag

Vrijwilliger bij de bewonerscommissie van garantwoningen Maetstate te Den Haag

De heer R. Sauerbreij

Vrijwilliger bij en bestuurslid/coördinator van het Wijkberaad

Vruchtenbuurt te Den Haag

Vrijwilliger bij de dierentuin Blijdorp

De heer H.M. Scheermeijer

Vrijwilliger bij de Volleybalverenging VOLEVO

Mevrouw M.H. Scheltens-Teurlings

Bestuurslid (vrijwilliger bij de Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Maxima Manege te Den Dolder

De heer I.R. Soebedar

Vrijwilliger en tweede secretaris bij de Surinaamse Sportvereniging Toofan te Den Haag

Vicevoorzitter en penningmeester van de Hindoe Ouderenbond Den Haag

Bestuurder van het samenwerkingsverband van de drie te realiseren verenigingsgebouwen in het Laakkwartier te Den Haag

Lid van de cliëntenraad voor het sociaal domein (WMO-raad) bij de gemeente Den Haag

Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Arya Samaj Platform Nederland

De heer T.G. Tolenaars

Vrijwilliger bij en secretaris/penningmeester van de voetbalvereniging SV Voorburg (thans Forum Sport Voorburg)

Bestuurslid van de voormalige Haagse Sport-Vereniging Kranenburg

Vrijwilliger bij het WoonZorgPark Swaenehoven

Secretaris en 2e secretaris van de voetbalvereniging HVV Laakkwartier te Den Haag

De heer P. Willighagen

Vrijwilliger bij de Hockeyclub Cartouche te Den Haag

Vrijwilliger bij de KNHB en manager Chinese dameselftal tijdens het wereldkampioenschap hockey in Den Haag

De heer J. van der Zwan