ADO Den Haag wint kort geding: United Vansen moet betalen

De rechtbank in Den Haag heeft ADO Den Haag in het gelijk gesteld. De Chinese eigenaar United Vansen (UVS) moet de Haagse club twee miljoen euro betalen, meldt mediapartner Omroep West. Daar komen nog extra kosten bij als rente en proceskosten. Wang Hui kan verzet (beroep) aantekenen tegen de uitspraak. In dat geval wordt alles weken opgeschort.

ADO had de miljoenen geëist van United Vansen en Jiahua Oriental Holdings, het bedrijf dat (groot) aandeelhouder is van UVS. De rechter vond dat de club voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat tussen de partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. UVS heeft meerdere termijnen laten verlopen en is tekort geschoten in haar betalingen, zo oordeelde de rechter.

In het kort geding, dat afgelopen donderdag was, werd duidelijk dat de club ADO Den Haag in een financiële noodsituatie verkeert en acuut behoefte heeft aan twee miljoen euro. Zonder deze financiering is faillissement onafwendbaar, zo werd gesteld. De laatste euro van de Haagse voetbalclub vloog afgelopen weekend de portemonnee uit.

ADO wil beslag laten leggen op aandelen

ADO Den Haag laat in een eerste reactie op haar clubwebsite weten ‘tevreden’ te zijn met de uitspraak. ‘Wij betreuren dat het zover heeft moeten komen. De club zal als vervolgstap beslag laten leggen op de aandelen van United Vansen. De huidige financiele situatie vraagt namelijk om een oplossing op de zeer korte termijn. Langs meerdere lijnen wordt hieraan gewerkt’, aldus de Haagse club.

Voor ADO komt de rechterlijke uitspraak uiterst gelegen. Het voortbestaan van de club staat op het spel. Betaling tot 25 april waren nog mogelijk, daarna is het geld op. Ook twee aandelentransacties tussen United Vansen en Cosinus Group, en later World Soccer Holdings, konden niet worden afgerond, waardoor de Chinese grootaandeelhouder nog altijd eigenaar is van ADO Den Haag.

United Vansen kan nog beroep aantekenen, in dat geval moeten zij ADO Den Haag dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet binnen vier weken. In een verzetdagvaarding worden dan de bezwaren opgenomen. De kantonrechter behandelt vervolgens de zaak in een kort geding. Of UVS dit gaat doen is nog niet bekend.

