Danny zat 10 jaar vast in een Peruaanse gevangenis: ‘Ik ben nu immuun voor bedorven voedsel en water’

Een cel met tien bedden voor 22 personen, een put in het midden die als toilet en douche dient, enkel twee uur per dag water: het was tien jaar lang de realiteit van Danny Kegel. De geboren en getogen Hagenaar zat tien jaar vast in een gevangenis in Peru, voor drugssmokkel. Nu heeft hij zijn leven in de gevangenis opgetekend in een boek.

Al vanaf zijn derde jaar was Danny Kegel, geboren in het Laakkwartier, bezig met drummen. Zijn carrière achter het drumstel kende een vliegende start, vanaf zijn negende speelde hij concerten in het buitenland. In het muziekcircuit werd veel drugs gebruikt, vertelt Kegel aan Den Haag FM. Hij hoefde er lange tijd niets van te weten, maar rond zijn zeventiende wilde hij toch eens wat proberen. ‘Het was een soort walhalla’, herinnert Kegel zich, maar gelijk daarna vertelt hij: ‘Mijn leven ging daardoor naar de kloten’.

‘Doe je dat of hang je jezelf op. Op dat punt kom je helaas met je gedachte.’

Kegel zijn leven brengt hem naar Zoetermeer. ‘Ik had geen inkomen en wilde heel graag op vakantie’, aldus de drummer. Er diende zich een gelegenheid aan: zeventien dagen Peru en dan ‘een koffer’ mee terugnemen. ‘Dat was zeventien dagen vakantie in een hotel met allemaal hoeren. Ik ben mijn kamer niet af geweest’, vertelt Kegel. Op het vliegveld onderweg naar zijn vlucht naar Nederland gaat het mis. ‘Iedereen zou omgekocht zijn, maar er stond toch een agent met een drugshond.’

Leven in de cel

In de rechtszaal hoorde Kegel vijftien jaar celstraf tegen hem eisen. ‘Doe je dat of hang je jezelf op. Op dat punt kom je helaas met je gedachte’, weet Kegel nog al te goed. Vijftien jaar cel werd tien jaar cel. Waarom? ‘Omdat wij 30.000 dollar aan de rechter betaald hebben. Dat kan daar allemaal gewoon. Van de directeur tot de bewaarder, iedereen is omkoopbaar. Dat is leuk, maar dat betekent ook dat iemand je met een mes kan steken als hij de bewaker omkoopt.’

‘Iedereen zou omgekocht zijn, maar er stond toch een agent met een drugshond.’

Het leven in de cel was geen pretje. In het midden zit een gat in de grond. ‘Een soort Frans toilet, maar dat is tegelijkertijd ook je douche. Verder heb je ‘s morgens een uur water en ‘s avonds een uur water’, vertelt Kegel. ‘Daarom moet je ’s ochtends grote containers vullen, anders heb je geen water om te spoelen.’ Lang wilde Kegel het water niet drinken, zo vies was het, maar hij moest er toch een keer aan geloven. ‘Ik ben nu immuun voor bedorven voedsel en water.’

Vriendin

In de cel leert Kegel snel de klappen van de zweep. ‘Bij ruzies kan je normaal kiezen om even een straatje om te lopen. Daar kan dat niet. Daar maak je andere keuzes dan hier in de maatschappij’, legt Kegel uit. ‘Bewaarders verkopen je een kookplaat, die je niet mag hebben. Een week later houden ze een inval in je cel, pakken diezelfde bewaarders het kookplaatje weer af. En gaan ze ermee naar de volgende cel.’

En zo zit de ex-gedetineerde vol met verhalen uit tien jaar leven in een Peruaanse gevangenis. ‘Er zijn veel vrouwen die mannen zoeken in de gevangenis. Als je er maar een klein beetje uitziet en drinken kan kopen voor zo’n dame, heb je daar een vriendin. Een gozer had zo’n vrouwtje, maar zij krijgen ruzie en die gozer steekt dat meisje dood in zijn cel. Heeft hij daarna snel een bank laten bouwen en haar ingemetseld. En iedereen betaald.’ Na drie maanden begon het te stinken en werd het lijk alsnog gevonden.

Terug naar huis

Op 14 mei 2016 komt Danny Kegel, dan 43 jaar oud, vrij. ‘Natuurlijk ben ik opgelucht dat ik straks de gevangenis mag verlaten, maar dat weegt bij lange na niet op tegen de spanning die ik voel. Ik moet me nu gaan bewijzen’, schrijft Kegel daarover in zijn boek. Terug in Nederland is de wereld voor Kegel ineens een hele vreemde plek. Hij had nog nooit een smartphone gezien, of van YouTube gehoord. ‘Leven is hier echt moeilijk, allerlei rare regels, zoals zorgtoeslag betalen. Als je een pil moet gaan halen, moet je bijbetalen!’, uit Kegel zijn verbazing.

‘Daar maak je andere keuzes dan hier in de maatschappij.’

Nu heeft Danny Kegel zijn leven als drummer weer opgepakt, heeft hij een boek geschreven, gaat hij binnenkort het theater in met zijn verhaal en gaat hij naar scholen om voorlichting te geven aan kinderen. ‘Ik leer ze dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes’, aldus Kegel. ‘Als je je doel in de gaten houdt en je bij elke stap met liefde in je hart doet waar je van droomt, dan maak je altijd de juiste keuze in het licht van je doelstelling.’