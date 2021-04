DJ Chuckie draait op vijf podia tijdens Den Haag Outdoor

DJ Chuckie draait dit jaar op alle vijf stages van Den Haag Outdoor in het Zuiderpark. Dat maakt organisator RAAK! Events bekend. Het is de eerste bekendmaking van de line-up. Het festival vindt plaats op zaterdag 28 augustus. De kaartverkoop begint donderdag 29 april.

‘Chuckie, een van de meest technisch vaardige dj’s ter wereld, werd bekend door zijn eigen Dirty Dutch stijl. Dat maakt het des te unieker dat hij voor deze gelegenheid en voor het eerst in zijn glansrijke carrière op alle podia van één festival optreedt in vijf zeer uiteenlopende stijlen. Op 28 augustus maakt hij een heuse tournee langs alle podia van Den Haag Outdoor. Van de Techno stage naar de Deephouse Area, van de Urban/ House stage naar het Grote Foute Feest en natuurlijk de fantastische trip down memory lane: de ASTA stage’, aldus de organisatie.

De organisatie zegt dat dit idee perfect past bij het gevoel dat Den Haag Outdoor wil uitdragen. ‘Weg met de hokjesgeest. Den Haag Outdoor is er echt voor iedereen. Opvallend aan het Haagse Festival is dan ook de grote diversiteit van het publiek. Alle leeftijden en achtergronden lopen door elkaar heen, iedereen is welkom.’

Chuckie trad in 1993 voor het eerst op als dj in de Haagse Voltage. De laatste jaren doet de dj vooral shows in het buitenland.

