Gokken op boete bij parkeren Scheveningen zinloos: wie niet betaalt riskeert wielklem van 306 euro

Wie denkt deze zomer goedkoper uit te zijn op Scheveningen door een parkeerboete te riskeren in plaats van 10 euro per uur parkeergeld te betalen, komt bedrogen uit. De gemeente laat weten extra te controleren op langparkeerders. Parkeerwachten mogen dan na de boete ook meteen een wielklem plaatsen of de auto zelfs laten wegslepen.

Nadat vorige week bekend werd dat het parkeren op straat in Scheveningen deze zomer stukken duurder wordt, werden er online meteen allerlei manieren bedacht om de parkeerkosten te omzeilen. Zo zou het volgens sommigen lonen om gewoon te parkeren zonder te betalen.

‘Dan maar een bekeuring’

‘Boete van niet betalen komt dan neer op ongeveer 75 euro . Goedkoper dan de hele dag netjes betalen en dan heb je nog de kans dat je niet gepakt wordt en gratis staat. Denk dat mensen de gok gaan wagen. Met z’n vijven in een auto betekent 15 euro per persoon, prima te doen’, reageerde Steffanie op onze Facebookpagina.

Ook Loes zou wel gokken op een bekeuring: ‘Dan maar een bekeuring van 50 euro, wat een gekken zeg, zijn niet goed bij hun hoofd’.

Wielklem 306 euro

Maar dat heeft volgens de gemeente dus geen zin. Naast dat je met een wielklem geen kant op kan met je auto is het ook nog eens hartstikke duur. Het bedrag van een wielklem is 306 euro. Ook het wegslepen en de stalling bij de wegsleepdienst zijn 306 euro, staat op de site van de gemeente.

‘Door het sneller toepassen van de – afschrikwekkende – wielklem beoogt het college dat het kort parkeren wordt bevorderd en dat langparkeerders, die niet meer op straat kunnen parkeren, steeds meer naar de daarvoor bestemde garages en terreinen uitwijken’, schrijft de gemeente.

Parkeren Scheveningen 10 euro per uur

De gemeente maakt het parkeren op straat in Scheveningen in de zomer duurder om overlast van auto’s tegen te gaan. Het stadsbestuur hoopt dat strandgasten met het openbaar vervoer komen of met de fiets. Volgens verantwoordelijk wethouder Robert van Asten is het verhogen van het tarief een bescherming voor de Scheveningers. ‘Bewoners van Scheveningen gaan profiteren van de prijsverhoging.’

‘Mensen komen bijvoorbeeld uit Arnhem voor een fijn dagje Scheveningen en zetten hun auto in woonstraten. Wij willen dat zij gaan parkeren in de parkeergarage’

Gebied

De verlengde venstertijden (vanaf 10.00 uur) gelden in het hele vergunningsgebied Scheveningen-Duindorp. Het gaat volgens de gemeente om het gebied tussen de Strandweg, Adriaan Maasplein, Visafslagweg, Zeesluisweg (tussen de Schokkerweg en de Westduinweg), Schokkerweg, Duinstraat, Badhuisstraat (Badhuisstraat zelf maakt geen deel uit van het gebied), Neptunusstraat, Stevinstraat (deze straat maakt zelf geen deel uit van het gebied), Zwolsestraat (tussen Stevinstraat en Harstenhoekweg), Harstenhoekweg (tussen Zwolsestraat en Groningsestraat), Groningsestraat, Hoornse Hop, Enkhuizensestraat, Alkmaarsestraat, Groningsestraat, Gevers Deynootweg, Zwarte Pad en Strandweg.

