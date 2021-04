Hagenaars krijgen Koninklijk lintje op het Oude Stadhuis

Vijfendertig Hagenaars kregen maandag een lintje uitgereikt van burgemeester Jan van Zanen. Dat gebeurde traditiegetrouw de dag voor de verjaardag van de Koning. Dit jaar ging het door de geldende coronamaatregelen in kleine groepjes.

De decorandi, zoals degene die een lintje kregen met een mooi woord worden genoemd, waren erg blij met hun onderscheiding. “Ik voel me bevoorrecht”, zegt Marco di Giorgi. Hij werd lid in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn inzet bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.

Ook Teun van Dijk kreeg een lintje. “Dit is een dag die ik niet snel vergeet. Het is echt iets moois”, zegt van Dijk. Hij heeft zijn onderscheiding te danken aan zijn inzet bij verschillende bewonersorganisaties op Scheveningen.

Fysiek

Voor burgemeester Jan van Zanen was het de eerste keer dat hij in Den Haag de lintjes namens de Koning mocht uitreiken. “Ik moet wel verklappen dat er in Den Haag ook heel veel mensen wonen die hele goede dingen doen voor de medemens.”

Door de coronamaatregelen was de ceremonie net als vorig jaar (toen telefonisch) anders dan anders. De mensen die een lintje kregen mochten wel fysiek naar het Oude Stadhuis komen, maar zij werden verdeeld in kleine groepjes. Ook mochten zij slechts een iemand meenemen. “Alles om te voorkomen dat er iets gebeurt”, aldus Van Zanen.