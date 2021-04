Hart voor Den Haag: ‘Nieuwe Spuiplein moet evenementen- en cultuurplein worden’

Hart voor Den Haag sluit zich aan bij oud-wethouder Adri Duivesteijn (PvdA) die dit weekend in het radioprogramma Spuigasten zei dat het nieuwe Spuiplein ‘tuttig’ wordt. ‘De spruitjeslucht komt je echt tegemoet met het dorpsdenken van dit college’, zegt Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag. De politieke partij vindt dat het Spuiplein moet worden omgevormd tot ‘evenementen- en cultuurplein’.

Eerder deze maand zijn de plannen voor het nieuwe Spuiplein gepresenteerd. Het moet een fijne plek worden om te verblijven, met groen, water, zitjes, bankjes en plekken voor kleine evenementen. Er is een eerste ontwerp gemaakt, dat de basis is voor het definitieve ontwerp dat na de zomer bekend moet zijn. Hart voor Den Haag legt haar plannen voor bij de behandeling van het ontwerp.

‘Oud-wethouder Adri Duivesteijn sloeg de spijker op zijn kop, toen hij afgelopen weekend stelde dat de plannen die er nu liggen “truttig” zijn’, zegt Sluijs. Volgens Hart voor Den Haag zijn er slechts een paar simpele ingrepen nodig om het plein meer allure te geven zodat er concerten, congressen en festivals gehouden kunnen worden.

Congressen en evenementen

‘We moeten als Den Haag vol inzetten op het binnenhalen van (internationale) congressen en (culturele) evenementen die aansluiten bij het karakter van Vrede & Recht van onze stad.’

Want dat is ook goed voor de ondernemers in de stad. ‘De gemiddelde congresganger geeft tussen de 300 en 450 euro per dag uit, wat rechtstreeks terechtkomt in de kassa’s van hotels, restaurants en winkels’, aldus Sluijs. ‘Ook bewoners moeten deze plek gaan ervaren als locatie waar events plaatsvinden en waar de sociale cohesie wordt vergroot.’

Daarbij is het Spuiplein volgens Hart voor Den Haag groot genoeg om tussen de 6.000 en 7.500 mensen te ontvangen. ‘We hebben een enorm tekort aan ruimte in Den Haag, nu hebben we een groots en ruim opgezet plein voor het grijpen liggen en wat wil het stadsbestuur? Het klein en intiem maken en daarmee alle gouden kansen vergooien.’

Kijk hier het fragment terug van Adri Duivesteijn bij het radioprogramma Spuigasten