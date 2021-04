Imams, buurtvaders en -moeders ingezet om vaccinatiebereidheid te verhogen

De gemeente Den Haag gaat ‘belangrijke sleutelfiguren’ in wijken inzetten om de vaccinatiebereidheid te verhogen. Het gaat om buurtvaders en -moeders, sportcoaches en imams, laat de gemeente maandag weten.

De gemeente doet dat samen met verschillende partners in de stad, zoals levensbeschouwelijke organisaties. Dat gebeurt niet alleen bij het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen en jongeren, dat bescherming biedt tegen twaalf besmettelijke infectieziekten, maar ook bij de coronavaccinaties. Hierbij heeft de gemeente vooral de groep achttien- tot zestigjarigen op het oog.

In de loop van mei komt de groep 18- tot 60-jarigen aan de beurt voor de coronavaccinaties. Het RIVM heeft zorgen dat deze groep – bij een toenemende vaccinatiegraad onder ouderen, zorgpersoneel en mensen met een medisch risico – minder geneigd zal zijn zich te laten vaccineren. De zorgen zijn het grootst over migranten en laaggeletterden, die door de overheid doorgaans moeilijk worden bereikt. Voor specifieke doelgroepen binnen de grote groep 18- tot 60-jarigen wordt daarom in Den Haag een eigen aanpak uitgewerkt, in aanvulling op de campagne van het Rijk.

Zo worden er vanaf 17 mei onder meer verschillende, kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd waar deze doelgroepen vaccinatievoorlichting op maat krijgen van belangrijke sleutelfiguren, zoals buurtvaders en -moeders, sportcoaches en religieuze leiders. GGD Haaglanden zorgt daarbij voor de medisch-inhoudelijke ondersteuning. Door betrouwbare, objectieve en toegankelijke informatie aan te bieden, hopen gemeente en samenwerkende partners de vaccinatiebereidheid zo groot mogelijk te krijgen.

‘Religieuze motieven spelen bij het vaccineren wat ons betreft eigenlijk geen rol. De Islam stelt de gezondheid van de mens voorop’, zegt voorzitter Derwisj A. Maddoe van de Federatie Islamitische Organisaties in Den Haag. ‘Het probleem van de lage vaccinatiebereidheid onder migranten heeft veel meer te maken met onwetendheid. Zij kunnen fabels en feiten over vaccineren vaak niet onderscheiden. Tegelijk hebben migranten vaker moeite met overheidsvoorlichting, of omdat zij die niet begrijpen, of niet kunnen vinden, of niet vertrouwen. Daarom is de samenwerking met sleutelfiguren in de wijken zo belangrijk. Wij juichen het toe dat de gemeente daar werk van maakt.’

Ook pastor Ad van der Helm, voorzitter van Zorgzaam uit Overtuiging, het platform voor levensbeschouwelijke organisaties in Den Haag, is blij dat gemeente en partners de wijken in trekken voor communicatie op maat met specifieke doelgroepen, ook al zal dat door corona veelal digitaal zijn. ‘Het is goed om daarbij de focus te hebben op actieve organisaties in de wijken; laat hen gezamenlijk optrekken met de medische professionals, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen en huisartsen. En train de vrijwilligers van die organisaties met aandacht voor laagdrempeligheid. Uiteindelijk gaat het bij vaccineren om zorgen voor elkaar en solidariteit. Dat lijkt ons een prachtige boodschap om met iedereen in de stad te delen’, aldus pastor Ad van der Helm, die ook voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken is.