Mantelzorgers krijgen extraatje van gemeente

Mantelzorgers krijgen van de gemeente een extraatje voor al hun harde werk. De mantelzorgers krijgen 25 extra zogeheten ‘credits’ bovenop de 100 credits die zijn jaarlijks krijgen. Met die punten, ter waarde van 125 euro, kunnen verzorgers vanaf mei in een nieuwe webwinkel iets kopen of inkopen doen bij een aantal buurtwinkels.

Het stadsbestuur is trots op alle Haagse mantelzorgers die vooral in deze coronacrisis meer mantelzorgtaken verrichten. ‘De coronacrisis is van een ongekende omvang en raakt ons allemaal. Mensen in de zorg komen het meest indringend in aanraking met de gevolgen van het coronavirus. Ook mantelzorgers zien veel op zich afkomen’, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid.

‘Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor Den Haag. Mantelzorg is mooi en voor de mantelzorger iets vanzelfsprekends. Terwijl het vaak, voor lange duur, van grote invloed is op het leven van de mantelzorger en de sociale omgeving. Zij leggen een inspirerende veerkracht aan de dag’, aldus de wethouder.

De mantelzorgers en vrijwilligers krijgen bericht zodra de vernieuwde webwinkel is geopend.