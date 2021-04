Niet meer met de auto naar Scheveningen deze zomer? Dit zijn je alternatieven

Parkeren op Scheveningen wordt in de zomermaanden stukken duurder op straat. Het parkeertarief gaat van 3,90 euro naar 10 euro per uur. De gemeente hoopt hiermee dat strandgasten een ander vervoersmiddel kiezen, om zo iets te doen tegen overlast op Scheveningen.

Wij zetten de alternatieven voor je op een rijtje.

Openbaar vervoer

Met tram 1 en tram 9 kan je naar het strand. Je stapt op Den Haag Centraal de trein uit en stapt zo op de tram. Wie met de auto naar Den Haag komt kan gebruikmaken van Park + Beach. Je zet je auto in een parkeergarage, zoals op het Malieveld, bij CS- New Babylon of de Laakhaven en pakt dan de tram of de HTM-fiets naar het strand.

Is HTM berekend op extra reizigers als parkeren zo duur wordt dat strandgasten niet meer met de auto komen? Tram 9 zit op zomerse dagen vaak bomvol.

‘We houden op mooie dagen altijd rekening met drukte. We houden altijd trams achter de hand zodat we kunnen inspelen op meer reizigers’, zegt de woordvoerder van HTM. Vooralsnog gaan ze niet meteen al standaard extra trams laten rijden. ‘We gaan eerst kijken wat het effect is. We gaan niet ineens van zes naar tien trams per uur, maar op drukke momenten gaan er extra trams rijden.’

Deelscooters

Den Haag telt drie deelscooteraanbieders: Felyx, Check en Go Sharing.

De witpaarse elektrische scooters van Check. reden vorig jaar zomer nog niet in Den Haag, maar ze zijn voorbereid op een drukke zomer. Check heeft nu 350 scooters staan in de stad maar dat worden er meer. ‘Wij hebben deze zomer 500 e-scooters in Den Haag’, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Foto: Check

Maar wie op zomerse dagen na de lunch nog op de e-scooter naar het strand heeft vaak pech, de scooters staan dan massaal bij het strand.

‘We proberen de overlast en wildgroei van de scooters bij het strand te beperken. Zo nemen we maatregelen in overleg met de gemeente en andere deelaanbieders. Er zijn vaste parkeerplaatsen voor de deelscooters, vanuit de gemeente komt er meer parkeerruimte beschikbaar en er worden parkeerwachten ingezet op warme dagen.’

Ook wil Check voorkomen dat mensen op de scooter naar het strand gaan maar aan het eind van de dag op een andere manier naar huis gaan. ‘Dan moet je ze weer ophalen met een busje en verspreiden in de stad.’ Daarom denkt Check na over korting op scooters die dan bij het strand staan, zodat ze vanaf daar sowieso weer gebruikt worden als vervoermiddel.

Taxi

Voor taxibedrijven lijkt het verhogen van de parkeertarieven op Scheveningen een gouden kans. Aangezien gezinnen met buggy’s, strandstoelen, windschermen, speelgoed en een tas proviand niet makkelijk met het openbaar vervoer of de deelscooter naar het strand kunnen. Een ritje vanaf Den Haag Centraal naar Scheveningen is zo’n 20 euro zegt Sumil Karia van de Taxilijn Den Haag.

Toch verwacht hij niet extreem veel extra werk in de zomer. Een deel van de strandgasten zal dat wel doen, maar lang niet iedereen verwacht Karia. ‘Mensen van buiten de stad zijn wel in de aap gelogeerd, dat wordt nog wel wat’, verwacht hij.

Rondvaartboot

Een andere mogelijkheid is met de rondvaartboot naar Scheveningen. Met de rondvaartboot? ‘Jazeker’, zegt Chris Schram van de Willemsvaart. ‘Dat doe ik al sinds 2009, ook altijd tijdens het Vuurwerkfestival’. Je parkeert in de stad en stapt dan op de boot, bij de Haringkade word je vervolgens afgezet. Met de komst van de nieuwe haven bij Den Haag Centraal wordt het nog aantrekkelijker, zegt Schram.

‘En alles kan mee. Je surfplank kan mee en je mag lekker eten in die boot, je hoeft geen mondkapje op. En na 11 mei kunnen er vast meer mensen tegelijk mee.’

Toen het vorig jaar zo druk was met volle trams en Scheveningen vastliep met auto’s heeft Schram ook veel mensen per boot vervoert naar Scheveningen. ‘Dat werkte uitstekend!’ Ook voor toeristen is het heel leuk, zegt hij. ‘Waar heb je dat nou? Ook in Zandvoort ofzo heb je dat niet.’

Als het dure parkeren blijft vindt Schram het de moeite waard om te investeren in meer boten. Hij kan zich voorstellen dat hij op een gegeven moment over gaat op een taxi-achtige boot voor zulke ritjes.