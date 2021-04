Een Oranjevaarten over de grachten of coronaproof spijkerpoepen: dit kan je doen op Koningsdag

Door de coronacrisis ziet Koningsdag ook dit jaar er anders uit dan andere jaren. Er zijn geen festiviteiten gepland, maar ondernemers hebben wel het een en ander bedacht om Koningsdag toch te vieren.

Zo kan je bijvoorbeeld een Oranjevaart maken met de Willemsvaart van Chris Schram. De boottocht van ongeveer vijf kwartier lang gaat van de Toussaintkade naar het Smidswater, vervolgens naar Prinsessegracht en de Hooigracht weer terug naar de vertreklocatie.

Op Kijkduin kan je bij Beachclub Amigos oudhollandse spelletjes doen, zoals spijkerpoepen, touwtrekken, zaklopen, blikgooien of koekhappen. Alle activiteiten zijn volgens de strandclub coronaproof.

Oranjebitter en Oranjegebak

Geen zin om iets actiefs te doen? Je kunt ook van het oranje-lekkers genieten. Zoals een fles Oranjebitter van distilleerderij Van Kleef. Of doe je te goed aan Oranjegebak van de verschillende Haagse bakkerijen, zoals Hessing, Boheemen of Hop & Stork.

Blijf je liever thuis tijdens Koningsdag, dan kan dat natuurlijk ook. Vergeet niet om volgens het vlagprotocol de vlag en wimpel buiten te hangen: bij zonsopkomst, dus om 6.20 uur. Vanaf 9.30 uur klinken vanuit sommige Haagse kerken vaderlandse liederen. Tussen 9.55 en 10.00 uur worden de klokken geluid in heel Nederland, als teken van verbinding.

Nationale Toost

Om 10.00 uur zal het Wilhelmus worden gespeeld door de beiaardiers en wordt iedereen opgeroepen het volkslied mee te zingen. Om dezelfde tijd straat ook het Kinderprogramma #Oranjebuiten, zodat kinderen buiten kunnen spelen.

Later op de dag, om 16.30 uur kan het glas worden geheven tijdens de Nationale Toost. Er wordt getoost op de gezondheid van de koning en op alle andere inwoners van Nederland.

(Digitale) geraniummarkt of bouw jouw eigen troon

Thuis kan je je ook prima vermaken met de opdrachten van The Hague Marketing Bureau. Omdat de Geraniummarkt op het Lange Voorhout dit jaar niet kan doorgaan, word je gevraagd om een foto te maken van geraniums op jouw balkon of in jouw tuin. Plaats ze op sociale media en tag even @thisisthehague en zo ontstaat er toch nog een digitale geraniummarkt… Of bouw thuis jouw eigen troon. Ook deze foto’s kan je via jouw sociale media delen.

Uniek concert

Maar het hoogtepunt zal voor veel mensen ’s avonds pas geschieden. Zo sluiten The Streamers de nationale feestdag af. Dat doen ze met een unieke livestream vanuit de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde. Een popconcert van deze omvang heeft nog nooit eerder plaatsgevonden op deze locatie.

De livestream start om 20.00 uur met alleen maar Nederlandse artiesten: van Guus Meeuwis tot Danny Vera en van Suzan & Freek tot Typhoon. Kaarten voor deze livestream zijn gratis.