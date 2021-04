Opening hoger onderwijs is opluchting voor studenten: ‘Streven is vanaf 1 september volledig open te gaan’

De gemeenteraad wil vanaf 20 mei weer fysiek vergaderen. Dat bevestigt een woordvoerster van de griffie aan Den Haag FM. Sinds eind vorig jaar vergadert de gemeenteraad volledig digitaal.

Het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, heeft voornemen uitgesproken om weer fysiek te vergaderen. De bedoeling is om fysieke vergaderingen te organiseren met één woordvoerder per partij in de zaal en digitale stemmingen ’s avonds met de hele raad.

Het is nog niet helemaal zeker dat de gemeenteraad vanaf 20 mei weer fysiek vergadert. ‘Dit hangt wel af van mogelijke versoepelingen’, aldus de griffie.

De digitale gemeenteraadsvergaderingen leidden in Den Haag regelmatig tot hilarische momenten

Vergaderschema tot zomerreces