Laatste puntjes op de ‘i’ voor opening terrassen: ‘Je kunt weer laten zien wie je bent’

Horecaondernemers zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de heropening van de terrassen. Vanaf woensdag mogen er tussen 12.00 uur en 18.00 uur mensen neerstrijken aan een tafeltje, hoorde de ondernemers vorige week. Sinds die tijd is het alle hens aan dek.

‘Het is pittig’, geeft horecaondernemer Jerry Johansson van Kaai 13 aan de Dunne Bierkade gelijk toe. ‘Je krijgt een week van tevoren te horen dat je open gaat. Alle logistiek die je in je hoofd hebt moet je dan in een week doen: eten bestellen, personeel bij elkaar halen, menukaart samenstellen.’

Dinsdag, de dag voor de opening, draait om de puntjes op de ‘i’ zetten. ‘Wij zijn voor 95 procent klaar. We doen wat we kunnen’, aldus Johansson. Klanten komen vanaf woensdag bij Kaai 13 in ieder geval in een stofvrije omgeving. ‘De zaak is twintig keer schoongemaakt’, aldus de café-eigenaar over de afgelopen lockdownperiode.

Dubbel gevoel

Ook Alexander Roep van Lokaal Duinoord aan de Obrechtstraat is er zo goed als klaar voor. ‘We moeten wel kritisch blijven. Ik weet niet hoe verantwoord dit nou is, maar we moeten ook even blij zijn. Er gaat weer eten op een bord in plaats van in een kartonnen bak. Laten we het positief houden.’

Al hoort Roep om zich heen bij collega-horecaondernemers wisselende geluiden. ‘Je zal maar HuppeldePub zijn, voor hen is het best wel kloten. Daar zit je dan met zes man buiten, dat is best vervelend. Maar andere mensen hebben een strandtent, die kunnen écht dingen gaan doen’, vertelt Roep. ‘Ik zit in het midden: ik heb er heel veel zin in, maar ben kritisch aan de zijkant.’

Winstgevend

Ook Jerry Johansson heeft er zin in. ‘We zijn al een half jaar negatief en aan het klagen. Ik maak het beste ervan. We hebben het nodig’, zegt hij, ondanks dat alleen het terras openen niet voor zwarte cijfers gaat zorgen. ‘Het is zeker niet genoeg, maar je kunt weer laten zien dat je er bent en waar je voor staat. Je moet die kans aangrijpen.’ Al weet Johansson voor zichzelf dat als het niet meer goed voelt, het terras van Kaai 13 weer sluit. ‘Dan stoppen we gewoon.’

Alexander Roep twijfelt nog over of deze versoepeling de rekeningen weer zal betalen. ‘Ik weet niet of het winstgevend zal zijn’, legt hij uit. ‘Maar wij zien de mensen graag, daarom zijn we die zaak begonnen. Dat doe je niet om rijk te worden, maar om met mensen bezig te zijn. En dat mag straks weer.’

En plannen voor het najaar, als er misschien meer mogelijk is? Die heeft Alexander Roep te over. ‘Ik heb de eerste nachtvergunningen aangevraagd voor eind dit jaar’, lacht hij.

Alexander Roep