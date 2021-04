Pieter Duisenberg (Vereniging van Universiteiten): ‘Streven is vanaf 1 september volledig open te gaan’

Het is goed nieuws dat de universiteiten en hogescholen weer met beperkingen open is. Dat zei Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, op Den Haag FM. Het streven is vanaf 1 september het hogere onderwijs volledig op te gooien. ‘Het kabinet zet hier ook op in. Verwacht aanstaande week dat dit bevestigd gaat worden.’

De slingers hingen maandag in de collegezalen. ‘Het was een hele blije dag’, vertelt Duisenberg. Nog niet alle universiteiten waren open, sommige wachten tot na Koningsdag of zelfs tot na de meivakantie, maar toch was iedereen opgetogen. ‘Het was het een rottijd, voor iedereen. De volle lockdown was voor studenten heel zwaar. Ze hebben het nodig elkaar te zien. Goed studeren doe je samen, dan kun je je aan elkaar optrekken. Dat motiveert. Vanuit bed de laptop naar je toetrekken, dat is voor de motivatie heel moeilijk.’

Studenten die maandag bij elkaar kwamen waren dus blij dat zij uit hun huis mochten. Frappante was dat het voor veel studenten ook de eerste ontmoetingen was. ‘Ze zagen elkaar voor het eerst!’, aldus Duisenberg.

Zelftesten

Het onderwijs gaat voor twintig procent open. ‘In principe geldt dit voor iedereen, maar je kan niet iedere dag gaan’, aldus Duisenberg. ‘Dat kan in colleges, maar het kan ook zijn dat je je werkgroep op de universiteit kan organiseren. Universiteitsbibliotheken gaan weer open. Er komt veel meer traffic op de universiteiten.’

Een hulpmiddel om het onderwijs veilig te openen, zijn de zelftesten die studenten gratis kan krijgen. ‘Het kabinet heeft gezegd dat zelftesten op grote schaal worden gedistribueerd onder jongeren. Wij helpen daarbij’, aldus Duisenberg. Dat was nog een operatie, want hoe krijg je twee zelftesten per week bij meer dan een miljoen studenten? ‘Wij zijn er op ingericht om onderzoek te doen naar onderwijs, wij zijn geen bol.com.’

Ondanks dat de Vereniging van Universiteiten geen webwinkel is, is de oplossing die door hen is bedacht inventief. De studenten bestellen hun studiesoftware op één plek. ‘Die logistiek gebruiken wij, zodat de zelftesten thuis kunnen worden afgeleverd.’

1 september

Deze maatregelen blijven tot de zomer, weet de voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. ‘We zetten in om de anderhalve meter op 1 september los te kunnen laten’, aldus Duisenberg. ‘Wij willen ook een introductieweek in augustus voor de eerstejaars en tweedejaars, die dat vorig jaar niet hebben gehad.’

1 september is het streven, maar hoe staat het kabinet daartegenover? ‘Het kabinet zet hier ook op in. Ik verwacht aanstaande week dat dit bevestigd gaat worden’, verklapt Duisenberg. Toch houdt hij een slag om de arm. ‘Het kan allemaal tegenvallen, maar wij gaan er alles op inzetten.’