IN BEELD: Den Haag geniet van zonovergoten Koningsdag

Sibel Kilinc schrijft heldere, begrijpelijke teksten en wint publieksprijs Haagse Taalstrijd

Meer in

Sibel Kilinc is de winnares van de publieksprijs van de Haagse Taalstrijd. Zij maakte in het dictee de minste fouten en herschreef op een begrijpelijke manier de moeilijke ambtelijke zinnen. Kilinc werkt in het dagelijks leven als communicatieadviseur.

Het dictee bestond uit vier ingewikkelde teksten van de gemeente die de deelnemers begrijpelijker moesten maken. Aan het dictee deden drie teams mee – inwoners, raadsleden en ambtenaren – maar ook het publiek kon via Den Haag TV meedoen. Van de drie teams wonnen opvallend genoeg de ambtenaren de wedstrijd.

De winnares van de publieksprijs werd dinsdagochtend bekendgemaakt in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Sibel heeft heldere, begrijpelijke teksten gemaakt, zonder iets van de informatie uit de zin weg te laten’, zei juryvoorzitster Vibeke Roeper van Genootschap Onze Taal.

‘Andere inzenders gingen daarin soms te ver, zij lieten soms niet alleen de zin eenvoudiger, maar lieten voor het gemak ook allerlei details weg’, vertelt Roeper. ‘Bij deze tekst van Sibel staat alle tekst die erin moet staan en op zo’n manier dat iedereen het kan begrijpen. Van harte gefeliciteerd!’, aldus de juryvoorzitster.

Kilinc wint met de publieksprijs ook een jaarabonnement op het blad Onze Taal. Ook het team van ambtenaren won deze prijs.

Kijk hier de uitzending terug van de Haagse Taalstrijd