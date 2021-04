‘Hofgracht moet terugkomen bij renovatie van het Binnenhof’

De Hofgracht bij het Binnenhof moet in ere hersteld worden, daarvoor pleit Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het Binnenhof gaat 5,5 jaar dicht voor renovatie. Dat is slecht voor het toerisme en de ondernemers in de binnenstad, zegt de partij. Die wil dat de overheid dat financieel compenseert: ‘Het wordt hoogtijd dat het Rijk de poetlap trekt om de stad te compenseren. Het in ere herstellen van de Hofgracht kan daarbij een eerste stap zijn.’

De renovatie van het Binnenhof zal vooral impact hebben op de horeca, musea, winkels en overnachtingen. Eerder bleek uit onderzoek dat Den Haag door het sluiten van het Binnenhof jaarlijks zo’n 38 miljoen euro misloopt, waarvan 33,5 miljoen direct en 4,3 miljoen indirect.

‘Nog steeds heeft het stadsbestuur geen financiële compensatie geregeld voor de jarenlange renovatie van het Binnenhof. De gehele operatie kost een half miljard euro’, aldus Richard de Mos, van Hart voor Den Haag. De oppositiepartij heeft vragen gesteld aan het college.

Hofgracht

De gracht rondom het Binnenhof verdween in 1912 met de aanleg van de Hofweg. De renovatie van het Binnenhof is voor Hart voor Den Haag een mooi moment om een deel van de Hofgracht terug te brengen. Vanwege de huidige inrichting rondom de Tweede Kamer is het niet mogelijk om de hele gracht te herstellen. Hart voor Den Haag wil met het zoveel mogelijk herstellen van de voormalige Hofgracht de bijzondere positie van het Binnenhofcomplex accentueren en meer allure geven.

‘Anders dan in de oude situatie stelt Hart voor Den Haag een bredere gracht voor bij de entree naar het Binnenhof. Zo wordt het beter zichtbaar en wordt de nieuwe brug een bijzonder moment, waarbij het standbeeld van Koning Willem II een markante positie krijgt. De gemetselde kade aan de Hofweg krijgt dezelfde uitstraling als de bestaande kade langs de Hofvijver’, stelt de partij voor.

Waterplein met ondergrondse fietsenstalling

Hart voor Den Haag ziet de Hofplaats als het einde van de herstelde Hofgracht. ‘Aan de kopse kant moet een lange rij spuiters zorgen voor de stroming van het water. Hier moet ruimte zijn voor recreatief gebruik. Onder andere door staptreden in het midden van het waterplein toe te voegen en de Artikel 1-bank’ aan te bieden als zitruimte’, zegt De Mos.

Volgens Hart voor Den Haag is het waterplein uitermate geschikt voor een ondergrondse fietsenstalling. ‘Hierdoor kan de stalling op het Buitenhof worden opgeheven en wordt de daarmee de openbare ruimte aldaar ook een stuk fraaier.’

De Mos vindt dat het Rijk hiervoor moet betalen, net zoals het voor de renovatie van het Binnenhof betaalt. ‘Het kan niet zo zijn dat de stad miljoenen euro’s schade lijdt, zonder dat het daar iets voor terugkrijgt.’

Eftelings Waterlelies op de Hofvijver

Ook wil De Mos weten hoe het staat met het plan voor een attractie op de Hofvijver, plannen die hij bedacht toen hij wethouder was. ‘We hadden de Efteling bereid gevonden om samen met de Haagse Partners in Toerisme te komen tot een attractie op de Hofvijver. A la de zingende waterlelies en passend bij het koninklijke karakter van de stad, zou een elf het verhaal over 800 jaar Binnenhof vertellen. Een publiekstrekker kan de binnenstad prima gebruiken, zeker met de onlangs geopende Mall of The Netherlands.

De Mos wil dat het Rijk nog meer gaat betalen: ‘Om het bezoekerspeil op gang te houden moet het Rijk ook bijdragen in het realiseren van een Museumkwartier met internationale allure. Dat kan door Escher te huisvesten in de voormalige Amerikaanse ambassade en het vrijgekomen Paleisje op het Lange Voorhout een Oranje en/of Delftsblauwmuseum te maken.’