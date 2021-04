Provincie en gemeente ‘gastheren’ van start Nationale Viering van de Bevrijding: Bevrijdingsfestival en 5 mei-lezing in Den Haag

De start van de Nationale Viering van de Bevrijding vindt over een week, op 5 mei 2021, plaats in de provincie Zuid-Holland, om precies te zijn in Den Haag. Het jaarthema van de viering is dit jaar ‘Na 75 jaar vrijheid’. 4 en 5 mei verlopen in verband met de coronapandemie ook in 2021 anders dan normaal.

In 2020 was het precies 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Een bijzonder moment om te herdenken. Ook vierden we dat Nederlanders sindsdien weer in vrijheid leven. Met nationale, provinciale en lokale projecten werd teruggekeken op de bevrijding. Ook was er reflectie op de jaren tussen de bevrijding en het heden: wat heeft de afgelopen 75 jaar betekend? Hoe gaan we om met vrijheid, hoe verantwoordelijk voelen we ons daarvoor en wat vraagt het aan inzet van onszelf en anderen? Commissaris van de koning Jaap Smit: ‘Vrijheid en vrede zijn niet vanzelfsprekend en het is belangrijk dat wij dat beseffen en tegen elkaar zeggen. We moeten waakzaam blijven en de vrijheid die we hebben koesteren. Dat is een grote verantwoordelijkheid.’

De coronapandemie maakte van 2020 een ongewoon jubileumjaar. De commissaris van de koning noemt deze tijd ‘ongekend’. ‘Het is niet een zichtbare vijand die je de vrijheid ontneemt, maar een onzichtbare’, zegt hij. Nu het stof van 2020 is neergedaald, maken we een pas op de plaats. Vandaar het jaarthema van 2021: ‘Na 75 jaar vrijheid’. Smit: ‘Dit is een jaar waarin we de balans opmaken: waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?’

Het herdenken van 4 mei en het vieren van 5 mei ziet er ook dit jaar anders dan anders uit. Nog steeds gelden er coronaregels. Als gastprovincie zoekt Zuid-Holland naar vormen die aansluiten bij de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn getroffen en die tegelijkertijd veel mensen aanspreken. Dat doen we terwijl iedereen in Nederland in zijn of haar vrijheden is beperkt. Commissaris Smit: ‘Het is zoals met vele mooie dingen in het leven, op het moment dat het er niet is, besef je hoe kostbaar het is.’

Wij maken ons op voor het vieren van ‘Na 75 jaar vrijheid’. Zuid-Holland organiseert, met onze partners, waaronder het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, Gemeente Den Haag en het Kunstmuseum, diverse activiteiten. De Nationale Viering van de Bevrijding start dit jaar in de provincie Zuid-Holland, in Den Haag. Vanuit het Kunstmuseum zendt de NOS de 5 mei-lezing uit.