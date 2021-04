Residentie Orkest eindelijk weer voor publiek tijdens Fieldlab: ‘Dat wordt alsof we xtc hebben genomen’

Voor het eerst sinds tijden speelt het Residentie Orkest op 14 mei weer voor publiek in het Zuiderstrandtheater. Het concert is een testevenement van Fieldlab, waarbij er geen coronamaatregelen zijn. Er is plek voor 800 bezoekers. ‘Eindelijk!’, zegt celliste Justa de Jong enthousiast. ‘Ik heb een sprongetje gemaakt toen ik het hoorde.’

Het is ruim een half jaar geleden dat het orkest voor het laatst voor een zaal met publiek speelde. ‘Ik verheug me er echt op. Dat wordt alsof we xtc hebben genomen’, zegt De Jong.

Spelen zonder publiek is ontzettend anders, vertelt de celliste. ‘Publiek is broodnodig. Het is een wisselwerking, je ademt samen en er is samen stilte. En zonder publiek hebben wij geen bestaansrecht.’

Celliste Justa de Jong | Foto: Residentie Orkest

Wedstrijdritme

Om een beetje ‘wedstrijdritme’ te houden heeft De Jong van alles verzonnen om te blijven spelen. ‘Ik heb mijn hele kast met muziek uitgeplozen en stukken gevonden waar ik normaal nooit aan toekwam. Zo vind ik uit mijn hoofd spelen moeilijk, ik ben gewend om bladmuziek te hebben en dat je snel eigen te maken. Dus ik ben Bach uit mijn hoofd gaan leren. Dat is een beetje bezigheidstherapie. Maar het haalt het niet met naar een echt concert toewerken.’

Het is vechten om wie er mag spelen

Dus iedereen is blij dat ze weer samen mogen spelen voor echt publiek. Toch is het nog niet helemaal zoals vroeger. Het orkest speelt in een kleinere samenstelling omdat iedereen op anderhalve meter afstand moet zitten. ‘Het is vechten om wie er mag spelen. We rouleren een beetje. Het is vooral voor onze productie veel werk om het allemaal rond te breien en iedereen eerlijk aan de beurt te laten komen.’

Van streamen met DI-RECT naar Fieldlab in Zuiderstrandtheater

Zaterdag speelt een deel van het orkest samen met DI-RECT een streamingsconcert en daarna kunnen ze zich voorbereiden op 14 mei.

Het orkest speelt in het Zuiderstrandtheater onder leiding van gastdirigent Richard Egarr werken van Beethoven, Monteverdi, Mozart en Tsjaikovski. Het concert wordt afgesloten met de Vijfde Symfonie van Beethoven. Tijl Beckand presenteert de avond die Celebrating Music! heet.

Tijdens testconcerten van Fieldlab Evenementen worden de coronamaatregelen losgelaten om te onderzoeken of het mogelijk is om op een veilige manier een concert te bezoeken in volle zaal. Mensen worden vooraf en achteraf getest op corona. Het Residentie Orkest is gevraagd voor dit Fieldlab-evenement.

