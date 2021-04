Strandtenten weer open: ‘Ik had veel meer mensen kwijt gekund’

IN BEELD: Den Haag geniet van eerste terrasdag

‘Ik heb de slingers speciaal voor deze dag opgehangen’, zegt manager Kelly Penning van Solbeach. Want ook de strandtenten openden hun terrassen woensdagmiddag. Hoewel de Scheveningse strandtenthouders blij zijn, heerst er onvrede over het relatief kleine aantal mensen dat op de grote terrassen mag plaatsnemen.

Er zit ongeveer een dertigtal mensen op het terras. ‘Iedereen moet nog een beetje op gang komen, vandaar dat het nog niet zo druk is. Het is ook natuurlijk een doordeweekse dag.’

Ondanks dat Penning blij is met de opening van de terrassen, vindt ze maximaal vijftig gasten voor een strandtent wat weinig. ‘Ik zou graag zien dat er net als bij de winkels wordt gekeken naar het aantal vierkante meters dat een terras meet voor de hoeveelheid gasten die er mogen zitten. Ik kan er, met inachtneming van alle regels, veel meer kwijt.’

‘Ziet er lullig uit met maar 50 mensen’

Linsey Ludovici, eigenaresse van strandtent Blue Lagoon, deelt die mening. ‘Normaal zitten er 1200 mensen op het terras, afgelopen zomer konden er 800 zitten op anderhalve meter afstand. Ons terras is meer dan 1100 vierkante meter. Het is goed lullig hoe dat eruit ziet met maar 50 mensen. Maar het voelt heerlijk weer wat te kunnen doen. Ik was flink klaar met die take-away.’

‘Wij zijn al vanaf 3 oktober dicht. Het enige voordeel daaraan is dat de zaak er nog nooit zo goed bij heeft gelegen. We hebben de hele tijd geklust’, zegt Youri van Spronsen, eigenaar van Beachclub Bora Bora. ‘Ik ben erg blij om weer open te mogen, al had ik graag meer mensen op ons terras van ongeveer 700 vierkante meter gezien. En de tijdsloten van 12.00 tot 18.00 uur begrijp ik niet. Vooral voor twaalven zie ik geen goede reden het terras dicht te laten.’

