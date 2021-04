Terras van Freya blijft dicht: ‘Voelt niet goed nu mensen om de hoek in het ziekenhuis liggen te vechten’

Hoewel veel horecazaken stonden te trappelen om vandaag om 12.00 uur open te gaan houdt Freya van Wageningen van De Hagedis aan de Waldeck Pyrmontkade haar zaak gesloten. ‘Het is niet solidair met de zorg.’

Tuurlijk was ze in eerste instantie blij met het nieuws over de versoepelingen. ‘Ik werd heel enthousiast, we kunnen weer wat doen! Maar het zat me toch de hele week niet lekker, want eigenlijk kan het niet.’

Voor Freya komen de versoepelingen echt te vroeg. ‘Mijn nicht werkt in het ziekenhuis om de hoek (HMC Westeinde red.) en die zegt “we komen handen te kort”. Zoveel mensen liggen daar te vechten. Dan voelt het niet goed om de terrassen open te doen.’

Chef-kok met corona

Zelf weet ze maar al te goed hoe het is om corona te hebben. Vijf maanden geleden raakte ze besmet: ‘Ik had twee, drie weken flink griep en heb ook mensen aangestoken, waar ik me rot over voelde’. Daarna was ze nog maandenlang vermoeid. ‘Het is iets wat je niet wil hebben.’

En nog steeds heeft Freya last van bijwerkingen, ze heeft vooral problemen met ruiken. ‘Dat is als kok heel onhandig.’ Daarom probeert ze nu haar neus weer te trainen. Zo steekt ze bijvoorbeeld haar neus in een koffiepot, wanneer je dan ook de koffie ziet zouden je neus en hersenen weer gaan communiceren, heeft Freya gelezen. ‘Ik hoor dat van veel coronapatiënten.’

Ik voel me heel erg gesteund

Diep van binnen zou Freya niets liever willen dan gewoon haar restaurant te openen. En dat mocht ook, want De Hagedis heeft een terras. ‘Maar ik wil dat mensen zo veilig mogelijk bij ons kunnen komen en dat het veilig is voor het personeel. Ik voel me heel erg verantwoordelijk.’

Dat ze een goede beslissing heeft gemaakt om dicht te blijven blijkt wel uit de positieve reacties die ze krijgt op sociale media. ‘Er is heel veel begrip. En iedereen belooft langs te komen daarna. Ik voel me heel erg gesteund.’

Maar dan is er nog het financiële aspect. Freya durft de gok te wagen. ‘We hebben tot juni nog steunpakketten en we vergaan niet deze maand. Ik mis drie, vier weken aan inkomsten, maar ik kan met een gerust hart deze beslissing maken. Misschien is het niet helemaal slim, maar ik wil niet voor het geld gaan’, zegt ze. Wel hoopt ze dat de overheidssteun nog even doorloopt, ook omdat veel restaurants en cafés geen terras hebben.

Cijfers omlaag en vaccineren

Wanneer De Hagedis weer opengaat weet ze nog niet. ‘Ik wil het even een paar weken aankijken. Dan is het wel duidelijk welke kant het op gaat. Ik begrijp dat het moeilijk is met het mooie weer en dat mensen naar buiten willen. Maar ik vind het nog niet goed om open te gaan. Ik wil zien dat de cijfers omlaag gaan en dat die inentingen sneller gaan.’

Hoofdfoto: Eveline van Egdom