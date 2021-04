119 zelfstandige huurwoningen voor kwetsbare mensen in Willem Dreeshuis

In het leegstaande verzorgingshuis Willem Dreeshuis in de Bomenbuurt komen op korte termijn 119 zelfstandige huurwoningen voor kwetsbare mensen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders woensdag besloten.

‘Den Haag kampt met een grote woningnood’, schrijft de gemeente in het persbericht. ‘Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en woningen voor mensen die zorg nodig hebben. De gemeente heeft een jaarlijks tekort van ongeveer 1.300 woningen voor specifieke doelgroepen, naast een lange wachtlijst voor sociale huur. Daarom wordt naast nieuwbouw ook ingezet op onder meer het ombouwen van leegstaande panden.’

Een voorbeeld van het aanpassen van bestaande gebouwen naar woonruimtes is het Willem Dreeshuis. Het voormalig woon- en zorgcomplex van HWW Zorg in de Bomenbuurt staat sinds eind vorig jaar leeg. Vanaf 1 juni 2021 worden hier door de gemeente 119 zelfstandige huurwoningen gecreëerd. Hier komt een mix aan bewoners in te wonen, van reguliere sociale huurders tot voormalig dak- en thuislozen die hun leven willen oppakken.

Omwonenden zijn woensdag over de plannen geïnformeerd.