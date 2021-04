ADO Den Haag laat beslag leggen op aandelen United Vansen

ADO Den Haag heeft beslag laten leggen op de aandelen van grootaandeelhouder United Vansen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Maandag hoorde de Chinese eigenaar van de Nederlandse rechtbank dat hij ADO een bedrag van twee miljoen euro verschuldigd is. Dat is tot op heden niet ontvangen.

Door de beslaglegging komt er een blokkade op de aandelen van United Vansen. Dat betekent dat de aandelen wel verkocht kunnen worden, maar dat er eerst 2,1 miljoen euro betaald dient te worden om de blokkade er af te halen. Een deal met het Amerikaanse World Soccer Holdings of Zwitserse Cosinus is voorlopig niet aan de orde.

Nu er beslag is gelegd op de aandelen, kan ADO Den Haag – bij het uitblijven van geld – overgaan op uitgifte van de aandelen. Dit is nogal een lang en gecompliceerd proces. In het kort komt het er op neer dat de tijd die dit proces in beslag neemt, langer is dan de tijd die ADO heeft. Het geld is namelijk al enkele dagen op.

Geen reddingsboei vanuit gemeente

Bronnen rond de Haagse club melden dat de reddingsboei ook niet vanuit de gemeente Den Haag toegeworpen gaat worden. Zij trokken in 2017 haar handen definitief van de Haagse voetbalclub af en willen zolang het Chinese United Vansen de scepter nog zwaait, niets betekenen. Een overbruggingslening om het hoofd boven water te houden, lijkt er daarom ook niet in te zitten.

Ondertussen praat United Vansen dagelijks met nieuwe partijen om tot een nieuwe deal te komen. Keer op keer schrikken partijen van de regel die UVS hanteert. Tekenen voor een deal betekent daarna direct 2,1 miljoen euro betalen, zonder ook maar bekend is of de bewuste partijen goedgekeurd worden door de licentiecommissie van de KNVB.

Druk neemt toe

Naar mate de dagen verstrijken en de oplossing uitblijft, wordt de druk dagelijks groter binnen ADO Den Haag. Het personeel heeft het salaris van de maand april ontvangen, maar kijkt al angstvallig naar het einde van de maand mei. Ook de openstaande rekeningen kunnen niet meer betaald worden. De druk op de dagelijkse leiding wordt met het uur groter, maar de reddingsboei blijft alsmaar uit.

De oplossing om ADO Den Haag te redden, zijn op één hand te tellen. Uitstel van betaling aanvragen lijkt een steeds reëlere oplossing. Twee andere oplossingen, hulp van de gemeente Den Haag of verkoop van de aandelen, zijn zoals hierboven geschreven voorlopig ver weg. De laatste oplossing is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze is sinds 1 januari 2021 in het leven geroepen en helpt faillissementen te voorkomen. De enige voorwaarde is dat ADO dan wel een interim-financierder heeft die garant staat voor de salarissen van het personeel.