Bedrijf raakt 1,5 miljoen euro kwijt door mail die afkomstig leek van directeur

Een medewerker van een Haags financieel dienstverleningsbedrijf dacht een rekeningnummer te wijzigen op verzoek van zijn directeur, maar werd slachtoffer van zogenaamde CEO-fraude. Er werd ruim 1,5 miljoen euro buitgemaakt. De directeur van het bedrijf heeft aangifte gedaan, meldt mediapartner Omroep West.

De medewerker ontving een mail die afkomstig leek van de directeur van het bedrijf, met daarin de opdracht om een rekeningnummer te wijzigen. Het rekeningnummer was bedoeld om geld over te maken naar de aandeelhouders. Nadat het nummer gewijzigd was, werd er geen geld overgeschreven naar de aandeelhouders, maar werd er ruim anderhalf miljoen euro overgemaakt naar een onbekend bedrijf. Het geld was vervolgens verdwenen.

CEO-fraude komt volgens de politie vaker voor. Bij dit soort fraude stuurt een oplichter stuurt een e-mail namens een hooggeplaatste persoon van een organisatie naar een medewerker. In de mail staat dan doorgaans een betaalopdracht. ‘De oplichter creëert vaak een situatie van urgentie en noodzaak, zoals een aankomende overname of uitbetaling aan een belangrijke klant’, waarschuwt de politie. ‘Vanwege deze bijzondere en urgente situatie wordt gevraagd af te wijken van het reguliere betalingsproces.’