Hemsterhuisbrug gaat na meer dan 50 jaar weer draaien: ‘Een cadeautje!’

Sinds de jaren ’60 staat de brug stil, maar binnenkort draait hij weer: de gietijzeren Hemsterhuisbrug bij de Hemsterhuisstraat. Chris Schram, van de Willemsvaart, zet zich al sinds de eeuwwisseling in voor het herstellen van de historische brug. Dit najaar beginnen de werkzaamheden. ‘Dit is toch gaaf!’

De karakteristieke groene brug is een creatie van IJzergieterij en -pletterij Enthoven. De familie van Joodse komaf is een Haags begrip en verantwoordelijk voor vele ijzeren hoogstandjes, zoals de pilaren op Station Hollands Spoor, de spoorbruggen op Java en in het Zuid-Afrikaanse Transvaal en de voetgangersbrug bij Centraal Station. De draaibrug die zij in 1885 realiseerden bij de Hemsterhuisstraat was uniek, vertelt Chris Schram. ‘Die heeft heel lang dienst gedaan, maar in de jaren ’60 begonnen de kades te verzakken. Toen had de gemeente twee keuzes: of die kades herstellen of die brug vastzetten, zodat die tegen de kades duwt.’

De gemeente koos voor optie twee en sindsdien is de draaibrug niets anders dan een doodnormale oversteek. Toen Schram dit verhaal begin 2000 hoorde gingen zijn nekharen overeind staat. ‘Vanaf dat moment heb ik mij ingezet. Die brug is zo’n mooi ding. Het is Joods Industrieel Erfgoed en biedt zoveel kansen’, vertelt Chris Schram. Straks kunnen rondvaartboten tot aan de Paleistuinen varen. ‘Dat wordt interessant voor horeca en musea.’

Wachtershuisje

Chris Schram raakt door zijn enthousiasme niet uitgepraat. En waarom zou hij? De stad kent straks een vier verschillende soorten bruggen. ‘We hebben in Den Haag handmatige ophaalbruggen, één elektrische en één hefbrug. En nu nummer vier: een draaibrug. Die combinatie is uniek in Nederland. Dan ben je als grachtstad zoveel interessanter.’

Er komt nog iets, op veler verzoek van Schram: een brugwachtershuisje in de oude stijl van tot 1940. Dat wordt een informatiepunt over de Enthovenfabriek. Als kers op de taart worden er klassieke lantaarns geplaatst. ‘Alleen maar cadeautjes!’, aldus de enthousiaste Schram. Trots is hij ook. ‘Ik ben er twintig jaar mee bezig geweest. Toch wel grappig dat het allemaal gelukt is.’

De brug wordt vanaf dit najaar onder handen genomen. De gemeente gaat zich inzetten om zoveel mogelijk van de klassieke mechaniek te behouden. Mensen die niet kunnen wachten tot dit stukje geschiedenis weer in ere is hersteld, moeten wel nog even wachten. Begin 2023 staan de laatste werkzaamheden gepland.